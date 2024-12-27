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Пальто з культового фільму стало трендом через 35 років

27 грудня 2024 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Це пальто з "Сам удома" зараз хочуть всі — через 35 років стало трендом
Фрагмент з фільму "Сам удома". Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода завжди має звичку повертатися, і речі, які колись здавалися забутими, раптом стають трендом. Така доля спіткала пальто у верблюжому кольорі, яке свого часу носила мама Кевіна з культового різдвяного фільму "Сам удома". Хто б міг подумати, що за майже 35 років це пальто знову опиниться на піку популярності.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому верблюже пальто — це класика

Відтінок camel вже давно асоціюється з елегантністю та жіночністю. Це універсальний колір, який підходить до будь-якого одягу і створює неймовірно стильний вигляд. Неважливо, чи це повсякденний образ, чи щось більш святкове — пальто у верблюжому кольорі стане ідеальним завершенням будь-якого лука.

Таке пальто демонструє свою універсальність навіть у монохромному образі. Поєднайте його з бежевим гольфом, штанами у тон і взуттям в аналогічному відтінку — і отримаєте стильний образ у дусі Old Money. Що більше, таке вбрання завжди має дорогий вигляд, навіть якщо ви не витратили на нього цілий статок.

Пальто, що стало трендом 2025
Верблюже пальто. Фото з Instagram

Якщо переглянути стрічку "Сам удома", стає очевидним, що стиль Кейт Маккалістер був поза часом. Її верблюже пальто чудово пасувало до її образу, додаючи йому нотки розкоші. Схоже, дизайнери надихнулися саме цим образом, адже тепер схожі пальта знову заполонили модні подіуми.

Образ можна повторити, додавши бежевий гольф, штани, акуратний ремінець і капелюх. Такий лук підходить для будь-якої пори року та виглядає надзвичайно стильно.

Мама Кевіна мала розкішний вигляд у цьому пальто
Мама Кевіна. Фото: скриншот відео

Чому це пальто варто мати у гардеробі

По-перше, воно поза модою — такий фасон і колір завжди залишаються актуальними. По-друге, пальто camel додає образу витонченості та стилю без зайвих зусиль. І по-третє, це універсальна річ, яку можна носити як у повсякденному житті, так і на важливі події.

Тож якщо ви шукаєте щось особливе, що додасть вашому гардеробу нотки вічної класики, верблюже пальто — це саме те, що потрібно.

Раніше ми писали про те, що носити взимку з куртками чи пальто.

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мода одяг зима стиль 2025 рік

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10:18 Челсі хоче обміняти Мудрика на зірку збірної Аргентини

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