От очков до украшений: самые интересные детали в образах Джамалы

Джамала. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В летних образах Джамалы больше всего внимания привлекают не наряды, а аксессуары. Именно они задают настроение каждому выходу и делают даже простые вещи выразительными.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Украшения и аксессуары в образах Джамалы

Одно из самых интересных решений — большие очки со сплошной линзой. Такие модели снова вернулись в моду после популярности в начале 2000-х. Они придают образу немного спортивного и футуристического настроения. Джамала сочетает их с базовой одеждой, поэтому очки сразу становятся главной деталью, не перегружая весь наряд.

Очки в образе Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Совершенно иной характер имеют серьги в форме вишен. Такие украшения сейчас все чаще появляются в коллекциях брендов и на стритстайл-съемках. Джамала носит их с белой трикотажной майкой в рубчик и небрежно убранными волосами. Именно благодаря этому контрасту яркое украшение не выглядит слишком броским, а наоборот — придает образу легкости и настроения.

Оригинальные серьги. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Еще одна деталь, которую сложно не заметить, — белый трикотажный тюрбан. Он полностью меняет восприятие образа. Такой головной убор давно перестал быть лишь практичным аксессуаром. В сочетании с простыми вещами он создает эффект, будто образ продуман до мелочей, хотя в нем нет сложных комбинаций или большого количества акцентов.

Белый трикотажный тюрбан. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Не менее удачно смотрится и сумка. Джамала выбрала модель с четким силуэтом, в фирменном цвете. Именно такие формы сейчас часто встречаются в актуальных коллекциях. Она не отвлекает внимание на себя, но придает образу завершенность и хорошо сочетается как с повседневными, так и с более элегантными вещами.

Сумка. Фото: instagram.com/jamalajaaa

В каждом из этих образов хорошо видно, что главный акцент сделан именно на деталях. Большие очки, необычные серьги, трикотажный тюрбан и лаконичная сумка не конкурируют между собой, а работают вместе, создавая узнаваемый стиль Джамалы.

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