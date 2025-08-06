Как одевается внучка Софии Ротару летом 2025 года — модный образ

Соня Евдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Летнее настроение, море и немного золота — именно так выглядит идеальный кадр, которым недавно поделилась София Евдокименко. Внучка Софии Ротару снова привлекла внимание подписчиков, появившись в роскошном пляжном образе, сочетающем легкость, изящество и модный акцент.

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В летнем солнце она буквально сияла — золотисто-желтый образ, который София Евдокименко выбрала для прогулки по пляжу, трудно не заметить. Ткань переливалась на свету, из-за чего складывается впечатление, что девушка сошла с обложки модного глянца.

Каким летним комплектом похвасталась внучка Софии Ротару

Внучка Софии Ротару примерила комплект от бренда L'IDÉE, который состоял из короткого топа на завязках и длинной плиссированной юбки с глубоким разрезом на бедре. Насыщенный оттенок золота, изящный крой и легкая волнистость ткани — все это создавало эффект роскоши без излишеств. Образ прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, акцентировал внимание на талии и придал ее внешности легкости и непринужденности.

На одном из видео Соня неторопливо идет по берегу — улыбающаяся, спокойная, со счастливым взглядом. Свое особое настроение она и передала в подписи к сторис: "Мое счастливое место".

Евдокименко очаровала образом. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Фотографии и видео с отдыха вызвали восхищение среди ее подписчиков. И не зря, ведь Евдокименко умеет сочетать стиль и естественность, демонстрируя, что для эффектного вида не нужно перегружать образ деталями — иногда достаточно гармонии цвета, формы и настроения.

Также София время от времени продолжает делиться моментами своей жизни из Нью-Йорка, где сейчас живет. До этого она училась в Лондоне, а в начале полномасштабного вторжения России в Украину поддержала родную страну, не оставшись в стороне. Ее профиль — это визуальный дневник современной девушки с собственным стилем, четкими ценностями и любовью к жизни.

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