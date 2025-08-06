Як одягається онука Софії Ротару влітку 2025 — модний образ

Соня Євдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Літній настрій, море і трохи золота — саме такий вигляд має ідеальний кадр, яким нещодавно поділилася Софія Євдокименко. Онука Софії Ротару знову привернула увагу підписників, зʼявившись у розкішному пляжному образі, що поєднує легкість, витонченість і модний акцент.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У літньому сонці вона буквально сяяла — золотисто-жовтий образ, який Софія Євдокименко обрала для прогулянки пляжем, важко не помітити. Тканина переливалася на світлі, через що складається враження, що дівчина зійшла з обкладинки модного глянцю.

Яким літнім комплектом похвалилась онука Софії Ротару

Онука Софії Ротару приміряла комплект від бренду L’IDÉE, який складався з короткого топа на зав’язках та довгої плісованої спідниці з глибоким розрізом на стегні. Насичений відтінок золота, витончений крій та легка хвилястість тканини — усе це створювало ефект розкоші без надмірностей. Образ чудово підкреслив її струнку фігуру, акцентував увагу на талії та надав її зовнішності легкості й невимушеності.

На одному з відео Соня неквапливо йде берегом — усміхнена, спокійна, з щасливим поглядом. Свій особливий настрій вона й передала у підписі до сторіс: "Моє щасливе місце".

Євдокименко зачарувала образом. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Фотографії та відео з відпочинку викликали захоплення серед її підписників. І не дарма, адже Євдокименко вміє поєднувати стиль і природність, демонструючи, що для ефектного вигляду не потрібно перевантажувати образ деталями — іноді достатньо гармонії кольору, форми і настрою.

Також Софія час від часу продовжує ділитися моментами свого життя з Нью-Йорка, де нині мешкає. До цього вона навчалась у Лондоні, а на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримала рідну країну, не залишившись осторонь. Її профіль — це візуальний щоденник сучасної дівчини з власним стилем, чіткими цінностями і любов’ю до життя.

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