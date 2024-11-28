Зимняя одежда для собак — кому действительно нужно и как выбрать

Породистая собака. Фото: Pixabay

В холодное время года не только люди, но и домашние питомцы нуждаются в дополнительной защите от непогоды. Для многих пород собак зимняя одежда — это не просто стильный аксессуар, а настоящая необходимость, помогающая избежать переохлаждения и сохранить здоровье.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Кому из собак нужна зимняя одежда

Не все собаки одинаково приспособлены к холоду. Вот категории, которым одежда особенно нужна:

Мелкие породы : чихуахуа, йорки, мальтийские болонки и другие миниатюрные собаки быстро замерзают из-за своего маленького размера.

: чихуахуа, йорки, мальтийские болонки и другие миниатюрные собаки быстро замерзают из-за своего маленького размера. Гладкошерстные породы : доберманы, боксеры, веймараны — из-за короткой шерсти эти собаки плохо защищены от холода.

: доберманы, боксеры, веймараны — из-за короткой шерсти эти собаки плохо защищены от холода. Щенки и пожилые собаки: их организм менее устойчив к перепадам температур.

Маленькие собаки нуждаются в защите от холода. Фото с Instagram

Когда одевать собаку

Температурный порог зависит от породы. Для мелких собак это примерно +10°C, для более крупных короткошерстных пород — 0°C. Также одежду следует использовать в дождливую или ветреную погоду, когда риск переохлаждения значительно возрастает.

Современный рынок предлагает множество вариантов зимнего гардероба для собак:

Вязаные свитера . Это идеальный выбор для домашних прогулок или сухой погоды. Свитера не только согревают, но и придают вашим любимцам стиля.

. Это идеальный выбор для домашних прогулок или сухой погоды. Свитера не только согревают, но и придают вашим любимцам стиля. Комбинезоны . Практичный вариант для долгих прогулок. Они защищают и спину, и лапы собаки.

. Практичный вариант для долгих прогулок. Они защищают и спину, и лапы собаки. Дождевики . Незаменимы в снежную и дождливую погоду, когда нужно оградить шерсть и кожу от влаги.

. Незаменимы в снежную и дождливую погоду, когда нужно оградить шерсть и кожу от влаги. Обувь. Особенно важно для мелких пород, ведь холодный снег может травмировать их лапы.

Защита от холода играет немаловажную роль для их шерсти. Фото с Instagram

Где купить стильную одежду для собак

Многие владельцы выбирают вязаные вещи ручной работы, отличающиеся комфортом и качеством. Например, свитера с новогодними мотивами, стильные шапочки или даже комбинезоны можно найти в специализированных магазинах.

Пример одного из специализированных комбинезонов для собак. Фото с Instagram

Отметим, что одежда не только защищает от холода, но и помогает избежать проблем с шерстью и кожей. В то же время правильно подобранный гардероб делает вашу собаку звездой любого района.

Так что не медлите — выберите теплую и стильную одежду для вашего четырехлапого друга и обеспечьте ему комфорт даже в самые сильные морозы!

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