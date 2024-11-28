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Одяг для собак на зиму — кому він дійсно потрібен

28 листопада 2024 16:49
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Зимовий одяг для собак — кому дійсно треба і як обрати
Породиста собака. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У холодну пору року не лише люди, а й домашні улюбленці потребують додаткового захисту від негоди. Для багатьох порід собак зимовий одяг — це не просто стильний аксесуар, а справжня необхідність, яка допомагає уникнути переохолодження та зберегти здоров'я.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Кому з собак потрібен зимовий одяг

Не всі собаки однаково пристосовані до холоду. Ось категорії, яким одяг особливо потрібен:

  • Дрібні породи: чихуахуа, йорки, мальтійські болонки та інші мініатюрні собаки швидко замерзають через свій маленький розмір.
  • Гладкошерсті породи: добермани, боксери, веймарани — через коротку шерсть ці собаки погано захищені від холоду.
  • Цуценята та літні собаки: їхній організм менш стійкий до перепадів температур.
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Маленькі собаки потребують захисту від холоду. Фото з Instagram

Коли одягати собаку

Температурний поріг залежить від породи. Для дрібних собак це приблизно +10 °C, для більших короткошерстих порід — 0 °C. Також одяг варто використовувати у дощову або вітряну погоду, коли ризик переохолодження значно зростає.

Сучасний ринок пропонує безліч варіантів зимового гардероба для собак:

  • В'язані светри. Це ідеальний вибір для домашніх прогулянок або сухої погоди. Светри не лише зігрівають, а й додають вашим улюбленцям стилю.
  • Комбінезони. Практичний варіант для довгих прогулянок. Вони захищають і спину, і лапи собаки.
  • Дощовики. Незамінні в сніжну та дощову погоду, коли треба захистити шерсть і шкіру від вологи.
  • Взуття. Особливо важливе для дрібних порід, адже холодний сніг може травмувати їх лапи.
Одяг для собак на зиму — кому він дійсно потрібен - фото 2
Захист від холоду грає важливу роль для їх шерсті. Фото з Instagram

Де купити стильний одяг для собак

Багато власників вибирають в’язані речі ручної роботи, які вирізняються комфортом і якістю. Наприклад, светри з новорічними мотивами, стильні шапочки чи навіть комбінезони можна знайти у спеціалізованих магазинах.

Одяг для собак на зиму — кому він дійсно потрібен - фото 3
Приклад одного зі спеціалізованих комбінезонів для собак. Фото з Instagram

Відзначимо, що одяг не лише захищає від холоду, але й допомагає уникнути проблем із шерстю та шкірою. Водночас правильно підібраний гардероб робить вашого собаку зіркою будь-якого району.

Тож не зволікайте — оберіть теплий та стильний одяг для вашого чотирилапого друга і забезпечте йому комфорт навіть у найлютіші морози!

Раніше ми писали про те, як розпізнати натуральну шкіру в одязі.

Також ми повідомляли, чому застібки на жіночому та чоловічому одязі різні.

мода одяг зима стиль породи собак

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