Образ Меган Маркл в шоу "MasterChef" оценили почти в 300 тысяч гривен

Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan, duchess_of_sussex. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Появление Меган Маркл в новом выпуске "MasterChef Australia" стало неожиданностью не только для участников шоу, но и для ее поклонников. Пока все обсуждали эмоции конкурсантов, модные обозреватели обратили внимание на совсем другое — образ герцогини, который оказался гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

Новини.LIVE расскажут о нем подробнее.

Каким новым образом поразила Меган Маркл

Для съемок Меган выбрала полностью черный наряд. Без ярких деталей, без сложных сочетаний — только классика, которая всегда выглядит уместно.

Основой наряда стала шелковая рубашка австралийского бренда Matteau. Ее стоимость составляет 525 австралийских долларов, что примерно равно 16,5 тысячи гривен. К ней Маркл подобрала черную юбку-карандаш с разрезом от Camilla and Marc. За эту модель придется заплатить еще около 550 австралийских долларов, или более 17 тысяч гривен.

Впрочем, самым дорогим элементом образа оказались вовсе не одежда или обувь. На ногах у Меган были знакомые многим поклонникам моды туфли-лодочки Manolo Blahnik. Эту пару она уже носила несколько лет назад, еще в 2018-м. Стоимость туфель — 695 долларов США, что составляет примерно 30 тысяч гривен.

А главный акцент сделали украшения. Герцогиня выбрала жемчужные серьги австралийского ювелирного бренда Paspaley. Именно они стали самой дорогой деталью всего наряда — 7 480 австралийских долларов, или почти 235 тысяч гривен.

Если сложить стоимость всех основных вещей, получится почти 300 тысяч гривен. И хотя образ выглядит максимально сдержанно, его цена говорит сама за себя.

Похоже, Меган Маркл в очередной раз доказала, что роскошь не всегда означает яркие цвета или броский декор. Иногда достаточно безупречно подобранной черной классики, чтобы произвести сильное впечатление.

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