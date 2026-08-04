Новый тренд в обуви 2026 года удивил даже стилистов

Туфли Victoria Beckham. Фото из Vogue и magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Мода вновь доказывает, что способна удивлять даже тех, кто давно перестал верить в неожиданные тренды. На этот раз внимание привлекли туфли-лодочки, которые специально выглядят так, будто вы случайно надели пару на несколько размеров больше.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут подробнее об этом новом тренде.

Многие хотя бы раз в детстве тайком примеряли мамины туфли. Они были велики, неудобны, но в то же время казались символом взрослой жизни. Именно это ощущение стало отправной точкой для новой волны дизайнерских экспериментов.

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Одной из первых, кто привлек внимание к этой идее, стала выпускница Университета прикладных искусств в Вене Алара Кочман. В своей дипломной коллекции Girl Just Wanna Have Fun она исследовала переход между детством и подростковым возрастом. Слишком большие лодочки стали не просто элементом образа, а своеобразной метафорой желания поскорее повзрослеть.

Стилисты давно обращают внимание на то, что современная мода все чаще работает не только с одеждой, но и с эмоциями и воспоминаниями. Вещи перестают быть просто красивыми — они рассказывают истории. В случае с большими лодочками это история о детских фантазиях, попытках подражать взрослым и ностальгии, которую легко узнать даже спустя много лет.

Впрочем, Алара Кочман — далеко не единственная, кто прибег к этому приему. В новой коллекции Chanel дизайнер Маттье Блази также поиграл с пропорциями обуви.

Похожую идею предложил и Пьерпаоло Пиччоли в своей первой коллекции для Balenciaga. Благодаря особой конструкции лодочек создавалось впечатление, будто стопа буквально "плавает" внутри обуви. При этом модель оставалась устойчивой, а эффект был исключительно визуальным.

Balenciaga. Фото из Vogue

Еще раньше свое собственное прочтение темы представила Виктория Бекхэм. Ее лодочки казались слишком большими лишь на первый взгляд. На самом деле пятка была хорошо зафиксирована, а необычная форма лишь создавала оптическую иллюзию.

Виктория Бекхэм. Фото из Vogue

Именно такие дизайнерские хитрости сегодня все чаще становятся предметом обсуждения в модной среде.

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