Новый тренд в обуви 2026 года удивил даже стилистов
Мода вновь доказывает, что способна удивлять даже тех, кто давно перестал верить в неожиданные тренды. На этот раз внимание привлекли туфли-лодочки, которые специально выглядят так, будто вы случайно надели пару на несколько размеров больше.
Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут подробнее об этом новом тренде.
Многие хотя бы раз в детстве тайком примеряли мамины туфли. Они были велики, неудобны, но в то же время казались символом взрослой жизни. Именно это ощущение стало отправной точкой для новой волны дизайнерских экспериментов.
Какие туфли привлекают внимание в 2026 году
Одной из первых, кто привлек внимание к этой идее, стала выпускница Университета прикладных искусств в Вене Алара Кочман. В своей дипломной коллекции Girl Just Wanna Have Fun она исследовала переход между детством и подростковым возрастом. Слишком большие лодочки стали не просто элементом образа, а своеобразной метафорой желания поскорее повзрослеть.
Стилисты давно обращают внимание на то, что современная мода все чаще работает не только с одеждой, но и с эмоциями и воспоминаниями. Вещи перестают быть просто красивыми — они рассказывают истории. В случае с большими лодочками это история о детских фантазиях, попытках подражать взрослым и ностальгии, которую легко узнать даже спустя много лет.
Впрочем, Алара Кочман — далеко не единственная, кто прибег к этому приему. В новой коллекции Chanel дизайнер Маттье Блази также поиграл с пропорциями обуви.
Похожую идею предложил и Пьерпаоло Пиччоли в своей первой коллекции для Balenciaga. Благодаря особой конструкции лодочек создавалось впечатление, будто стопа буквально "плавает" внутри обуви. При этом модель оставалась устойчивой, а эффект был исключительно визуальным.
Еще раньше свое собственное прочтение темы представила Виктория Бекхэм. Ее лодочки казались слишком большими лишь на первый взгляд. На самом деле пятка была хорошо зафиксирована, а необычная форма лишь создавала оптическую иллюзию.
Именно такие дизайнерские хитрости сегодня все чаще становятся предметом обсуждения в модной среде.
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