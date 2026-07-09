Нишевые женские ароматы, которые не встретишь на каждом шагу

Девушка наносит духи. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Нишевые духи уже давно перестали быть выбором только для настоящих коллекционеров ароматов. Сегодня их все чаще выбирают женщины, которые не хотят пахнуть так же, как все. Такие композиции редко бывают банальными — они постепенно раскрываются, оставляют красивый шлейф и легко запоминаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Tom Ford Rose D'Amalfi

Этот аромат построен вокруг розы, но не стоит ожидать классического цветочного звучания. Ее здесь дополняет свежий итальянский бергамот, а гелиотроп делает композицию мягче и теплее. В результате получается очень деликатный аромат, который сидит близко к коже и не перегружает. Хороший вариант для тех, кто любит сдержанные, но благородные духи.

Jo Malone London Scarlet Poppy

Scarlet Poppy обладает насыщенным и бархатистым звучанием. Вдохновением для него послужили крупные красные маки, растущие в степях Юго-Западной Азии. Цветочные аккорды здесь сочетаются с пудровым ирисом, а бобы тонка придают аромату сладковатую глубину. Он теплый, уютный и прекрасно подходит для вечерних выходов или прохладной погоды.

Tiziana Terenzi Draco

Draco сложно описать одним словом. Он постоянно меняется, открывая новые оттенки. Сначала ощущается свежесть бергамота и лимонной вербены, затем постепенно появляются сочный персик, ваниль и мускус. Именно благодаря такой многослойности этот аромат часто выбирают те, кто любит необычные композиции, которые звучат по-разному в течение дня.

Kilian Paris Black Phantom

Black Phantom — один из самых известных ароматов бренда Kilian. Его создали для тех, кто любит глубокие, насыщенные и немного загадочные духи. Композиция навевает ассоциации с морскими приключениями, старыми пиратскими кораблями, дубовыми бочками с ромом и восточными специями. Это выразительный аромат с характером, который точно не останется незамеченным и надолго запомнится окружающим.

Ранее мы писали о том, от каких женских духов мужчины часто бывают не в восторге. Очень большую роль здесь играют отдельные ноты в ароматах.

Также Новини.LIVE сообщали о культовых духах 2000-х, которые сейчас снова все чаще можно услышать на улице. Речь идет об ароматах, которые в то время стали настоящими бестселлерами.