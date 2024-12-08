Чего не стоит надевать на Новый год — цвета, что навлекут беду

Девушки празднуют. Фото: Freepik

Новый год — это время для новых начинаний, а значит, важно правильно подобрать праздничный образ, чтобы задобрить покровительницу года — Зеленую Деревянную Змею. В восточном гороскопе Змея символизирует мудрость, интуицию и новые возможности. Но некоторые цвета в новогоднюю ночь могут привлечь неудачи.

Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее, о каких цветах идет речь.

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Серый цвет

Серые оттенки символизируют обыденность и подавляют праздничную атмосферу. Астрологи подчеркивают, что этот цвет способен привлечь невзгоды, поэтому лучше отказаться от него на праздник.

Образ в сером цвете. Фото с Instagram

Красный цвет



Хотя красный был популярен в этом году, для встречи Нового года он не подходит. Яркий красный может раздражать покровительницу года, ведь он не соответствует гармонии и спокойствию, символизирующему Змею.

Девушка в красном платье. Фото с Instagram

Черный цвет

Несмотря на свою универсальность, черный цвет — это табу для новогодней ночи. Астрологи предупреждают, что темные оттенки могут отпугнуть расположение Змеи, поэтому лучше избегать этого цвета.

Черный наряд. Фото с Instagram

Астрологи подчеркивают, что правильно подобранный цвет одежды в новогоднюю ночь может помочь избежать неприятностей и обеспечить гармоничное начало года.

Темные и хмурые цвета, как черный и серый, лучше оставить для других событий, а яркий красный отложить до праздников, где он будет уместен.

Раньше мы уже писали о том, чего еще не стоит одевать на Новый год, чтобы не разгневать Зеленую Змею.

Также мы сообщали, какой цвет, кроме зеленого, станет символом года Змеи.