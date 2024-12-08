Чого не варто вдягати на Новий рік — кольори, які накличуть біду

Дівчата святкують. Фото: Freepik

Новий рік — це час для нових починань, а отже, важливо правильно підібрати святковий образ, щоб задобрити покровительку року — Зелену Дерев’яну Змію. У східному гороскопі Змія символізує мудрість, інтуїцію та нові можливості. Але деякі кольори у новорічну ніч можуть привернути невдачі.

Сайт Новини.LIVE розповість детальніше, про які кольори йдеться.

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Сірий колір

Сірі відтінки символізують буденність і пригнічують святкову атмосферу. Астрологи наголошують, що цей колір здатен притягнути негаразди, тому краще відмовитися від нього на свято.

Образ в сірому кольорі. Фото з Instagram

Червоний колір



Хоча червоний був популярним цього року, для зустрічі Нового року він не підходить. Яскравий червоний може роздратувати покровительку року, адже він не відповідає гармонії та спокою, які символізує Змію.

Дівчина в червоній сукні. Фото з Instagram

Чорний колір

Попри свою універсальність, чорний колір — це табу для новорічної ночі. Астрологи попереджають, що темні відтінки можуть відлякати прихильність Змії, тому краще уникати цього кольору.

Чорне вбрання. Фото з Instagram

Астрологи підкреслюють, що правильно підібраний колір одягу в новорічну ніч може допомогти уникнути неприємностей і забезпечити гармонійний початок року.

Темні та похмурі кольори, як-от чорний і сірий, краще залишити для інших подій, а яскравий червоний відкласти до свят, де він буде доречним.

Раніше ми вже писали про те, чого ще не варто вдягати на Новий рік, щоб не розгнівати Зелену сім'ю.

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