Неочікувані фаворити року Змії — головні кольори сезону

Гарна дівчина. Фото: Pixabay

До святкування Нового року залишилося зовсім небагато часу і вже пора замислитися над вибором святкового образу. У 2024 році господинею року за китайським календарем стане Зелена Змія, тож астрологи радять звернути увагу на певні кольори, які принесуть удачу та гармонію.

Сайт Новини.LIVE розповість, в які кольори вдягнутися на Новий рік.

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Головна порада — обирайте вбрання в кольорах, що сподобаються символу року. Це можуть бути всі відтінки зеленого, коричневий, білий, золотистий або сріблястий.

Проте для тих, хто хоче додати модного настрою, дизайнери радять звертати увагу на трендові відтінки 2025 року. Саме вони будуть актуальними не лише в новорічну ніч, а й протягом усього року.

Наймодніші кольори для святкового образу

Лаймовий

Яскравий, свіжий і дуже стильний — лаймовий колір чудово доповнить новорічний образ. Його можна поєднувати з нейтральними тонами, і він має чудовий вигляд на сукнях, костюмах чи комбінезонах. Цей відтінок зеленого точно потішить Зелену Змію.

Образ в лаймовому кольорі. Фото з Instagram

Гранатовий

Розкішний і насичений гранатовий колір — чудовий вибір для святкової ночі. Сукні чи костюми у відтінках стиглої вишні або граната додадуть образу елегантності й шарму.

Образ в гранатовому кольорі. Фото з Instagram

Електричний синій

Для тих, хто не боїться сміливих рішень, електричний синій стане справжньою знахідкою. Цей яскравий і насичений колір зробить будь-який образ стильним і незабутнім.

Образ в синьому кольорі. Фото з Instagram

Рожевий

Тренд на рожевий залишається актуальним і у 2025 році. Обирайте сукні чи костюми ніжних рожевих відтінків — вони додадуть образу легкості та романтичності.

Образ в рожевому кольорі. Фото з Instagram

Чого уникати

Астрологи не рекомендують одягати чорне вбрання на Новий рік. Хоча чорний колір завжди в моді, у святкову ніч краще обійтися без нього, щоб не створювати негативної енергії.

Раніше ми писали про модні сукні у зеленому кольорі.

Також ми ділилися ідеями, що можна подарувати модниці на Новий рік.