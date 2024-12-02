Неожиданные фавориты года Змеи — главные цвета сезона

Красивая девушка. Фото: Pixabay

До празднования Нового года осталось совсем немного времени и уже пора задуматься о выборе праздничного образа. В 2024 году хозяйкой года по китайскому календарю станет Зеленая Змея, и астрологи советуют обратить внимание на определенные цвета, которые принесут удачу и гармонию.

Сайт Новини.LIVE расскажет, в какие цвета одеться на Новый год.

Читайте также:

Главный совет — выбирайте наряды в цветах, которые понравятся символу года. Это могут быть все оттенки зеленого, коричневого, белого, золотистого или серебристого.

Однако для тех, кто хочет добавить модное настроение, дизайнеры советуют обращать внимание на трендовые оттенки 2025 года. Именно они будут актуальны не только в новогоднюю ночь, но и в течение всего года.

Самые модные цвета для праздничного образа

Лаймовый

Яркий, свежий и очень стильный — лаймовый цвет прекрасно дополнит новогодний образ. Его можно сочетать с нейтральными тонами, и он отлично смотрится на платьях, костюмах или комбинезонах. Этот оттенок зеленого точно порадует Зеленую Змею.

Образ в лаймовом цвете. Фото с Instagram

Гранатовый

Роскошный и насыщенный гранатовый цвет — отличный выбор для праздничной ночи. Платья или костюмы в оттенках спелой вишни или граната придадут образу элегантности и шарма.

Образ в гранатовом цвете. Фото с Instagram

Электрический синий

Для тех, кто не боится смелых решений, электрический синий станет настоящей находкой. Этот яркий и насыщенный цвет сделает любой образ стильным и незабываемым.

Образ в синем цвете. Фото с Instagram

Розовый

Тренд на розовый остается актуальным и в 2025 году. Выбирайте платья или костюмы нежных розовых оттенков — они придадут образу легкости и романтичности.

Образ в розовом цвете. Фото с Instagram

Чего избегать

Астрологи не рекомендуют одевать черный наряд на Новый год. Хотя черный цвет всегда в моде, в праздничную ночь лучше обойтись без него, чтобы не создавать отрицательную энергию.

Раньше мы писали о модных платьях в зеленом цвете.

Также мы делились идеями, что можно подарить моднице на Новый год.