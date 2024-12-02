Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Забудьте о зеленом — какой цвет станет символом года Змеи arrow

Забудьте о зеленом — какой цвет станет символом года Змеи

2 декабря 2024 08:50
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Неожиданные фавориты года Змеи — главные цвета сезона
Красивая девушка. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

До празднования Нового года осталось совсем немного времени и уже пора задуматься о выборе праздничного образа. В 2024 году хозяйкой года по китайскому календарю станет Зеленая Змея, и астрологи советуют обратить внимание на определенные цвета, которые принесут удачу и гармонию.

Сайт Новини.LIVE расскажет, в какие цвета одеться на Новый год.

Читайте также:

Главный совет — выбирайте наряды в цветах, которые понравятся символу года. Это могут быть все оттенки зеленого, коричневого, белого, золотистого или серебристого.

Однако для тех, кто хочет добавить модное настроение, дизайнеры советуют обращать внимание на трендовые оттенки 2025 года. Именно они будут актуальны не только в новогоднюю ночь, но и в течение всего года.

Самые модные цвета для праздничного образа

Лаймовый

Яркий, свежий и очень стильный — лаймовый цвет прекрасно дополнит новогодний образ. Его можно сочетать с нейтральными тонами, и он отлично смотрится на платьях, костюмах или комбинезонах. Этот оттенок зеленого точно порадует Зеленую Змею.

Забудьте о зеленом — какой цвет станет символом года Змеи - фото 1
Образ в лаймовом цвете. Фото с Instagram

Гранатовый

Роскошный и насыщенный гранатовый цвет — отличный выбор для праздничной ночи. Платья или костюмы в оттенках спелой вишни или граната придадут образу элегантности и шарма.

Забудьте о зеленом — какой цвет станет символом года Змеи - фото 2
Образ в гранатовом цвете. Фото с Instagram

Электрический синий

Для тех, кто не боится смелых решений, электрический синий станет настоящей находкой. Этот яркий и насыщенный цвет сделает любой образ стильным и незабываемым.

Забудьте о зеленом — какой цвет станет символом года Змеи - фото 3
Образ в синем цвете. Фото с Instagram

Розовый

Тренд на розовый остается актуальным и в 2025 году. Выбирайте платья или костюмы нежных розовых оттенков — они придадут образу легкости и романтичности.

Забудьте о зеленом — какой цвет станет символом года Змеи - фото 4
Образ в розовом цвете. Фото с Instagram

Чего избегать

Астрологи не рекомендуют одевать черный наряд на Новый год. Хотя черный цвет всегда в моде, в праздничную ночь лучше обойтись без него, чтобы не создавать отрицательную энергию.

Раньше мы писали о модных платьях в зеленом цвете.

Также мы делились идеями, что можно подарить моднице на Новый год.

мода одежда стиль цвет Новый год 2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:11 Утром очереди из авто появились на двух КПП — ситуация на границе

10:05 Какие суммы получат работодатели за работников ВПЛ в декабре

10:02 Зеленский объяснил, почему Украина не может деоккупировать земли

10:01 Как работает услуга развод "под ключ" и кому она подходит

09:53 Осторожно, на Одесчине бешенство — что надо знать об инфекции

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:41 Шольц анонсировал передачу Украине пакета помощи на 650 млн евро

Новость с видео

09:37 Новая атомная эра — что известно о модульных реакторах в Украине

09:29 РФ в очередной раз атаковала Украину дронами — сколько сбила ПВО

09:21 Когда одесситы будут со светом — графики на понедельник

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

10:11 Утром очереди из авто появились на двух КПП — ситуация на границе

10:05 Какие суммы получат работодатели за работников ВПЛ в декабре

10:02 Зеленский объяснил, почему Украина не может деоккупировать земли

10:01 Как работает услуга развод "под ключ" и кому она подходит

09:53 Осторожно, на Одесчине бешенство — что надо знать об инфекции

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:41 Шольц анонсировал передачу Украине пакета помощи на 650 млн евро

Новость с видео

09:37 Новая атомная эра — что известно о модульных реакторах в Украине

09:29 РФ в очередной раз атаковала Украину дронами — сколько сбила ПВО

09:21 Когда одесситы будут со светом — графики на понедельник

08:57 Били даже женщин — в Грузии силовики напали на людей в метро

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету