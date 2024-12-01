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Кольори в одязі, які варто обрати на Новий рік — принесуть щастя

1 грудня 2024 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як залучити удачу у 2025 році — кольори в одязі на новорічні свята
Дівчата з новорічним настроєм. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Напередодні 2025 року експерти з фен-шуй радять, які кольори варто носити, щоб зустріти свято з правильною енергією. За їхніми словами, енергія наступного року залежить від п’яти елементів: землі, металу, води, дерева та вогню.  

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Білий, золотий і срібний

Ці кольори представляють елемент металу, який відповідає за наші ресурси. Через відсутність металу в діаграмі року, варто носити більше білого, золотого чи срібного. Прикраси з золота та срібла також допоможуть посилити цю енергію.

Кольори в одязі, які варто обрати на Новий рік — принесуть щастя - фото 1
Срібні сережки з натуральним каменем. Фото: скриншот відео

Червоний, помаранчевий і фіолетовий

Ці кольори символізують вогонь. Вони привертають багатство, успіх у бізнесі та позитивні зміни. Одяг у таких відтінках додасть енергії та допоможе реалізувати ваші плани.

Кольори в одязі, які варто обрати на Новий рік — принесуть щастя - фото 2
Образ в червоному кольорі. Фото з Instagram

Жовтий

Елемент землі представлений жовтими відтінками. Цей колір стане корисним для тих, хто прагне кар’єрного зростання. Жовтий допоможе зміцнити ваші позиції на роботі та привернути нові можливості.

Кольори в одязі, які варто обрати на Новий рік — принесуть щастя - фото 3
Жовтий светр. Фото з Instagram

Блакитний і чорний

Хоча ці кольори символізують воду, у 2025 році їх варто уникати, адже води вже й так забагато. Надлишок цього елемента може призвести до конфліктів або конкуренції. Якщо обираєте ці відтінки, додайте аксесуари в стилі металу для зменшення негативного впливу.

Кольори в одязі, які варто обрати на Новий рік — принесуть щастя - фото 4
Образ в чорному кольорі. Фото з Instagram

Коричневий і зелений

Ці кольори стимулюють креативність і розумові здібності, але їх надлишок може викликати тривогу та неспокій. Тому краще тимчасово утриматися від одягу в таких відтінках.

Кольори в одязі, які варто обрати на Новий рік — принесуть щастя - фото 5
Образ в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Як правильно комбінувати кольори

Наприклад, якщо ви прагнете фінансового зростання, варто носити червоний або бордовий у поєднанні з білим чи фіолетовим. Для кар’єрного зростання комбінуйте жовтий із білим та додавайте металеві прикраси.

Обираючи правильні кольори, ви не тільки створите стильний образ, а й привернете гармонію та удачу у новому році.

Раніше ми писали про те, що можна одягнути на Різдво цього року.

Також ми повідомляли, що можна подарувати справжній модниці на Новий рік з трендових аксесуарів. 

 

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