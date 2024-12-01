Як залучити удачу у 2025 році — кольори в одязі на новорічні свята

Дівчата з новорічним настроєм. Фото: Freepik

Напередодні 2025 року експерти з фен-шуй радять, які кольори варто носити, щоб зустріти свято з правильною енергією. За їхніми словами, енергія наступного року залежить від п’яти елементів: землі, металу, води, дерева та вогню.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Білий, золотий і срібний

Ці кольори представляють елемент металу, який відповідає за наші ресурси. Через відсутність металу в діаграмі року, варто носити більше білого, золотого чи срібного. Прикраси з золота та срібла також допоможуть посилити цю енергію.

Срібні сережки з натуральним каменем. Фото: скриншот відео

Червоний, помаранчевий і фіолетовий

Ці кольори символізують вогонь. Вони привертають багатство, успіх у бізнесі та позитивні зміни. Одяг у таких відтінках додасть енергії та допоможе реалізувати ваші плани.

Образ в червоному кольорі. Фото з Instagram

Жовтий

Елемент землі представлений жовтими відтінками. Цей колір стане корисним для тих, хто прагне кар’єрного зростання. Жовтий допоможе зміцнити ваші позиції на роботі та привернути нові можливості.

Жовтий светр. Фото з Instagram

Блакитний і чорний

Хоча ці кольори символізують воду, у 2025 році їх варто уникати, адже води вже й так забагато. Надлишок цього елемента може призвести до конфліктів або конкуренції. Якщо обираєте ці відтінки, додайте аксесуари в стилі металу для зменшення негативного впливу.

Образ в чорному кольорі. Фото з Instagram

Коричневий і зелений

Ці кольори стимулюють креативність і розумові здібності, але їх надлишок може викликати тривогу та неспокій. Тому краще тимчасово утриматися від одягу в таких відтінках.

Образ в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Як правильно комбінувати кольори

Наприклад, якщо ви прагнете фінансового зростання, варто носити червоний або бордовий у поєднанні з білим чи фіолетовим. Для кар’єрного зростання комбінуйте жовтий із білим та додавайте металеві прикраси.

Обираючи правильні кольори, ви не тільки створите стильний образ, а й привернете гармонію та удачу у новому році.

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