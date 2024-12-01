Как привлечь удачу в 2025 году — цвета в одежде на новогодние праздники

Девушка с новогодним настроением. Фото: Freepik

В преддверии 2025 года эксперты по фэншуй советуют, какие цвета следует носить, чтобы встретить праздник с правильной энергией. По их словам, энергия в следующем году зависит от пяти элементов: земли, металла, воды, дерева и огня.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Белый, золотой и серебряный

Эти цвета представляют собой элемент металла, который отвечает за наши ресурсы. Из-за отсутствия металла в диаграмме года следует носить больше белого, золотого или серебряного. Украшения из золота и серебра помогут усилить эту энергию.

Серебряные серьги с натуральным камнем. Фото: скриншот видео

Красный, оранжевый и фиолетовый

Эти цвета символизируют огонь. Они привлекают богатство, успех в бизнесе и положительные перемены. Одежда в таких оттенках придаст энергии и поможет реализовать ваши планы.

Образ в красном цвете. Фото с Instagram

Желтый

Элемент земли представлен желтыми оттенками. Этот цвет станет полезным для тех, кто стремится к карьерному росту. Желтый поможет укрепить ваши позиции на работе и привлечь новые возможности.

Желтый свитер. Фото с Instagram

Голубой и черный

Хотя эти цвета символизируют воду, в 2025 году их следует избегать, ведь воды уже и так многовато. Избыток этого элемента может привести к конфликтам или конкуренции. Если вы выбираете эти оттенки, добавьте аксессуары в стиле металла для уменьшения негативного воздействия.

Образ в черном цвете. Фото с Instagram

Коричневый и зеленый

Эти цвета стимулируют креативность и умственные способности, но их избыток может вызвать тревогу и беспокойство. Поэтому лучше временно удержаться от одежды в таких оттенках.

Образ в коричневом цвете. Фото с Instagram

Как правильно комбинировать цвета

Например, если вы хотите финансового роста, следует носить красный или бордовый в сочетании с белым или фиолетовым. Для карьерного роста комбинируйте желтый с белым и добавляйте металлические украшения.

Выбирая правильный цвет, вы не только создадите стильный образ, но и привлечете гармонию и удачу в новом году.

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