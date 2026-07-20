Не только плетеные: Андре Тан назвал сумки, которые сейчас на пике популярности

Андре Тан. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летом сумка уже давно перестала быть просто практичной вещью. Именно она часто становится главным акцентом всего образа, поэтому к выбору этого аксессуара стоит отнестись более внимательно. Украинский дизайнер Андре Тан поделился моделями, которые в этом сезоне будут актуальны, а также предупредил, какие покупки стоит отложить.

Новини.LIVE расскажут о модных сумках подробнее.

Какие сумки этим летом покупают чаще всего

Этим летом в тренде остаются плетеные сумки. Но если раньше достаточно было любой модели из рафии или соломы, то сейчас стоит присмотреться к более интересным вариантам. В моде необычное плетение, которое напоминает ручную работу и делает аксессуар более дорогостоящим на вид. Именно такие сумки сейчас чаще всего можно увидеть в новых коллекциях известных брендов.

Белая плетеная сумка. Фото из Instagram

Не менее актуальными стали тканевые модели. Многие до сих пор относятся к ним скептически, хотя зря. Андре Тан советует обратить внимание на сумки с полоской или заметным принтом. Они легко придают образу характер и прекрасно сочетаются даже с базовыми вещами, которые есть почти в каждом гардеробе.

Тем, кто любит более элегантный стиль, дизайнер рекомендует практичные сумки-мешочки. Они выглядят легко и непринужденно, а благодаря длинным ручкам еще и визуально делают силуэт стройнее.

Практичная сумка-мешочек. Фото из Instagram

Если же нужна одна сумка буквально на все случаи жизни, лучшим выбором станет классическая прямоугольная модель. Она одинаково уместна будет и с повседневными вещами, и с более сдержанными или праздничными образами.

Классическая прямоугольная модель. Фото из Instagram

Не исчезают из летних трендов и сумки-корзинки. Их давно считают неотъемлемой частью теплого сезона. Они идеально подойдут для отдыха у моря, прогулки по городу или загородной поездки.

Сумка-корзина. Фото из Instagram

В заключение Андре Тан посоветовал не покупать сразу несколько модных моделей только потому, что они сейчас популярны. Гораздо разумнее найти одну качественную сумку, которая действительно нравится и легко сочетается с большинством вещей. Такая покупка прослужит дольше и не утратит актуальности уже через несколько месяцев.

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