Бананы, ягоды или яблоки: какие фрукты полезны для хорошей фигуры

Не только бананы: какие фрукты помогут поддерживать фигуру
Фрукты часто входят в рацион тех, кто следит за питанием и регулярно тренируется. Они содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Если вы хотите похудеть или контролировать калорийность рациона, отказываться от фруктов из-за содержания природного сахара не нужно. Важнее учитывать их количество и рацион в целом.
Новини.LIVE расскажет о том, какие фрукты помогут поддерживать хорошую фигуру.
Какие фрукты полезны для фигуры
Бананы
Банан хорошо подходит в качестве перекуса до или после физических нагрузок. В нем много калия и углеводов, поэтому фрукт помогает быстро восполнить запасы энергии.
По калорийности банан несколько превосходит некоторые другие фрукты, но это не означает, что его нужно исключать во время похудения. Как и с любым продуктом, важно учитывать общее количество пищи в течение дня.
Яблоки
Яблоко — один из самых простых вариантов для легкого перекуса. Оно содержит клетчатку и воду, а средняя калорийность этого фрукта остается относительно невысокой.
Фрукт удобно взять с собой на работу, прогулку или тренировку. Яблоко также можно съесть за некоторое время до занятий, когда хочется немного перекусить без тяжелой пищи.
Апельсины
Апельсины стоит включить в рацион ради витамина С, клетчатки и большого количества воды. Благодаря этому они могут стать отличным дополнением к легкому перекусу.
После тренировки апельсин тоже может стать частью небольшого перекуса. А еще это хороший вариант для тех, кому хочется сладкого, но не тяжелого десерта.
Клубника
Клубника обладает приятным вкусом, но при этом содержит мало калорий. В ней есть клетчатка, витамин С и другие питательные вещества. Ягоды можно добавлять в овсянку, натуральный йогурт или творог. Такой вариант подойдет для завтрака или перекуса перед активным днем.
Лимон
Лимон содержит витамин С и может разнообразить ежедневный рацион. Его часто добавляют в воду, чай, салаты или используют в качестве заправки для блюд.
Вода с лимоном не обладает особыми жиросжигающими свойствами, но может быть просто приятным способом пить больше жидкости в течение дня. Сам лимон также помогает сделать блюда ярче на вкус без добавления сахара.
Если вы тренируетесь и следите за фигурой, не обязательно отказываться от фруктов из-за их сладости. Яблоки, цитрусовые, ягоды и бананы вполне могут быть частью сбалансированного меню.
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