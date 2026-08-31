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Главная Мода Не только бананы: какие фрукты помогут поддерживать фигуру

Не только бананы: какие фрукты помогут поддерживать фигуру

Ua ru
31 августа 2026 10:30
Бананы, ягоды или яблоки: какие фрукты полезны для хорошей фигуры
Красивая девушка держит в руках бананы. Фото: magnific

Фрукты часто входят в рацион тех, кто следит за питанием и регулярно тренируется. Они содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Если вы хотите похудеть или контролировать калорийность рациона, отказываться от фруктов из-за содержания природного сахара не нужно. Важнее учитывать их количество и рацион в целом.

Новини.LIVE расскажет о том, какие фрукты помогут поддерживать хорошую фигуру.

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Какие фрукты полезны для фигуры

Бананы

Банан хорошо подходит в качестве перекуса до или после физических нагрузок. В нем много калия и углеводов, поэтому фрукт помогает быстро восполнить запасы энергии.

По калорийности банан несколько превосходит некоторые другие фрукты, но это не означает, что его нужно исключать во время похудения. Как и с любым продуктом, важно учитывать общее количество пищи в течение дня.

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Яблоки

Яблоко — один из самых простых вариантов для легкого перекуса. Оно содержит клетчатку и воду, а средняя калорийность этого фрукта остается относительно невысокой.

Фрукт удобно взять с собой на работу, прогулку или тренировку. Яблоко также можно съесть за некоторое время до занятий, когда хочется немного перекусить без тяжелой пищи.

Апельсины

Апельсины стоит включить в рацион ради витамина С, клетчатки и большого количества воды. Благодаря этому они могут стать отличным дополнением к легкому перекусу.

После тренировки апельсин тоже может стать частью небольшого перекуса. А еще это хороший вариант для тех, кому хочется сладкого, но не тяжелого десерта.

Клубника

Клубника обладает приятным вкусом, но при этом содержит мало калорий. В ней есть клетчатка, витамин С и другие питательные вещества. Ягоды можно добавлять в овсянку, натуральный йогурт или творог. Такой вариант подойдет для завтрака или перекуса перед активным днем.

Лимон

Лимон содержит витамин С и может разнообразить ежедневный рацион. Его часто добавляют в воду, чай, салаты или используют в качестве заправки для блюд.

Вода с лимоном не обладает особыми жиросжигающими свойствами, но может быть просто приятным способом пить больше жидкости в течение дня. Сам лимон также помогает сделать блюда ярче на вкус без добавления сахара.

Если вы тренируетесь и следите за фигурой, не обязательно отказываться от фруктов из-за их сладости. Яблоки, цитрусовые, ягоды и бананы вполне могут быть частью сбалансированного меню.

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фрукты лайфхаки похудение красота фигура
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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