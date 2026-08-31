Банани, ягоди чи яблука: які фрукти корисні для гарної фігури

Гарна дівчина тримає в руках банани. Фото: magnific

Фрукти часто стають частиною раціону тих, хто стежить за харчуванням і регулярно тренується. Вони містять клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Якщо ви хочете схуднути або контролювати калорійність раціону, відмовлятися від фруктів через природний цукор не потрібно. Важливіше враховувати їхню кількість і весь раціон загалом.

Новини.LIVE розповість про те, які фрукти допоможуть підтримувати гарну фігуру.

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Які фрукти корисні для фігури

Банани

Банан добре підходить як перекус до або після фізичних навантажень. У ньому багато калію та вуглеводів, тому фрукт допомагає швидко поповнити запаси енергії.

За калорійністю банан дещо перевищує деякі інші фрукти, але це не означає, що його потрібно виключати під час схуднення. Як і з будь-яким продуктом, важливо враховувати загальну кількість їжі протягом дня.

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Яблука

Яблуко — один із найпростіших варіантів для легкого перекусу. Воно містить клітковину та воду, а середня калорійність такого фрукта залишається відносно невисокою.

Фрукт зручно взяти із собою на роботу, прогулянку або тренування. Яблуко також можна з'їсти за деякий час до занять, коли хочеться трохи перекусити без важкої їжі.

Апельсини

Апельсини варто додати до раціону заради вітаміну С, клітковини та великої кількості води. Завдяки цьому вони можуть добре доповнити легкий перекус.

Після тренування апельсин теж може стати частиною невеликого перекусу. А ще це хороший варіант для тих, кому хочеться солодкого, але не важкого десерту.

Полуниця

Полуниця має приємний смак, але водночас містить небагато калорій. У ній є клітковина, вітамін С та інші поживні речовини. Ягоди можна додавати до вівсянки, натурального йогурту або сиру. Такий варіант підійде для сніданку чи перекусу перед активним днем.

Лимон

Лимон містить вітамін С і може урізноманітнити щоденний раціон. Його часто додають у воду, чай, салати або використовують як заправку для страв.

Вода з лимоном не має особливих жироспалювальних властивостей, але може бути просто приємним способом пити більше рідини протягом дня. Сам лимон також допомагає зробити страви яскравішими на смак без додавання цукру.

Якщо ви тренуєтеся та стежите за фігурою, не обов'язково відмовлятися від фруктів через їхню солодкість. Яблука, цитрусові, ягоди та банани цілком можуть бути частиною збалансованого меню.

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