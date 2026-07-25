Не спешите убирать эту юбку: она снова стала главным трендом лета

Девушки в модных юбках. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Прошлым летом юбка bubble стала настоящим открытием для модниц, а в этом сезоне она вернулась уже в новом исполнении. Бренды не отказались от узнаваемого силуэта, но добавили больше интересных деталей, фактур и цветов. Поэтому этим летом выбор стал значительно шире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Какую юбку носят модницы этим летом

Bubble легко узнать по объемному округлому подолу, который и создает тот самый эффект "пузыря". Несмотря на необычный крой, эта модель оказалась на удивление удобной. Она не облегает ноги, позволяет чувствовать себя комфортно даже в жаркие дни и придает образу легкость.

Если в прошлом году наибольшей популярностью пользовались короткие белые юбки, то сейчас дизайнеры заметно расширили ассортимент. В новых коллекциях можно найти модели различной длины, цвета и фактуры, поэтому подобрать вариант под свой стиль стало значительно проще.

Balenciaga сделал ставку на насыщенный зеленый цвет и выразительный объем в области бедер. Calvin Klein представил черные атласные модели, которые красиво переливаются при движении. В Christian Dior сохранили светлую палитру, но изменили крой, добавив асимметричный разрез.

Christian Dior. Фото из Elle

Изменилась не только форма, но и длина. Bubble теперь можно увидеть не только в формате мини. На подиумах было немало моделей миди и макси, которые выглядят более сдержанно и легко впишутся даже в повседневный гардероб.

Впрочем, короткие варианты тоже никуда не исчезли. В N°21 показали ультракороткие модели для смелых летних образов. Zomer сделал ставку на насыщенный синий цвет и принты, а Sacai представил необычную интерпретацию из костюмной ткани с объемным подвернутым подолом.

N°21. Фото из Elle

Подбрать верх к такой юбке совсем несложно. Она хорошо смотрится с обычной белой футболкой, базовым топом или майкой. Если хочется более элегантного образа, достаточно добавить жакет, жилет или лаконичную рубашку. Не менее удачно юбка-бабл сочетается с легкими блузами, особенно если заправить их внутрь.

Mossi. Фото из Elle

Именно благодаря такой универсальности этот фасон по-прежнему остается одним из самых заметных летних трендов. Необычный крой сам по себе привлекает внимание, поэтому даже с простыми базовыми вещами образ с этой юбкой будет выглядеть современно.

Ранее мы писали о том, какую юбку модницы рассматривают для себя в качестве хорошей альтернативы джинсам в 2026 году. Подскажем, как правильно ее стилизовать.

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