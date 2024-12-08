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Не мерзните зимой — что всегда должно быть в кармане куртки

8 декабря 2024 08:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как не мерзнуть в холод — что нужно положить в карман куртки
Девушка в пуховике. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима часто приносит не только снег и праздничное настроение, но и сильные морозы. Чтобы не замерзнуть во время прогулки или ожидания транспорта, можно воспользоваться простым лайфхаком. Он поможет дополнительно сохранить тепло и чувствовать себя более комфортно даже в сильный мороз.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Как удержать тепло в куртке

Одним из необычных, но действенных способов согреться является использование шерсти. Просто положите небольшой кусок шерстяной ткани или изделия в карман вашей куртки или пальто. Благодаря своим природным свойствам шерсть долго удерживает тепло и постепенно передает его вашему телу. Такой лайфхак пригодится, если вы:

  • планируете длительные прогулки;
  • часто ждете общественного транспорта;
  • работаете или находитесь на улице длительное время.
Не мерзните зимой — что всегда должно быть в кармане куртки - фото 1
Девушка на улице в мороз. Фото: Pixabay

Конечно, этот метод не заменит качественную теплую одежду, но станет дополнительным барьером от холода. А вот чтобы не мерзли ноги, следует обратить внимание на правильную обработку обуви. Жир диких животных, часто используемых охотниками и туристами, создает водоотталкивающую пленку, защищающую от проникновения влаги.

Если ваши ноги все равно будут мерзнут, то добавьте еще в зимние сапоги стельки из натуральной шерсти — это недорогой и действенный способ утепления.

Не мерзните зимой — что всегда должно быть в кармане куртки - фото 2
Мужская обувь. Фото: Pixabay

Дополнительные советы по сохранению тепла

Надевайте несколько слоев одежды, которые будут удерживать тепло между собой. К примеру, термобелье, теплый свитер и куртку с качественным утеплителем. Теплые шапки, перчатки и шарфы также играют немаловажную роль в сохранении тепла.

Раньше мы писали о том, с какой одеждой можно совмещать спортивный костюм зимой.

Также мы сообщали, как одеваться в -30, чтобы все равно выглядеть стильно.

мода лайфхаки интересные факты стиль верхняя одежда

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