Як не мерзнути в холод — що потрібно покласти в кишеню куртки

Дівчина в пуховику. Фото: Pixabay

Зима часто приносить не лише сніг і святковий настрій, а й люті морози. Щоб не замерзнути під час прогулянки чи очікування транспорту, можна скористатися простим лайфхаком. Він допоможе додатково зберегти тепло та почуватися комфортніше навіть у сильний мороз.

Про це пише Ukr.Media.

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Одним із незвичайних, але дієвих способів зігрітися є використання вовни. Просто покладіть невеликий шматок вовняної тканини або виробу до кишені вашої куртки чи пальта. Завдяки своїм природним властивостям вовна довго утримує тепло і поступово передає його вашому тілу. Такий лайфхак стане у пригоді, якщо ви:

плануєте тривалі прогулянки;

часто чекаєте на громадський транспорт;

працюєте або перебуваєте на вулиці тривалий час.

Дівчина на вулиці в мороз. Фото: Pixabay

Звісно, цей метод не замінить якісний теплий одяг, але стане додатковим бар’єром від холоду. А от щоб не мерзли ноги, варто звернути увагу на правильну обробку взуття. Жир диких тварин, який часто використовують мисливці та туристи, створює водовідштовхувальну плівку, що захищає від проникнення вологи.

Якщо ваші ноги все одно будуть мерзнути, то додайте ще в зимові чоботи устілки з натуральної вовни — це недорогий і дієвий спосіб утеплення.

Чоловіче взуття. Фото: Pixabay

Додаткові поради для збереження тепла

Одягайте кілька шарів одягу, які утримуватимуть тепло між собою. Наприклад, термобілизну, теплий светр і куртку з якісним утеплювачем. Теплі шапки, рукавички та шарфи також відіграють важливу роль у збереженні тепла.

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