Не классическое: Даша Квиткова показала модное летнее платье

Платье от CHER'17, Даша Квиткова. Фото: магазин CHER'17 и Instagram/kvittkova. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Украинская инфлюенсерша Даша Квиткова продемонстрировала образ, от которого трудно оторвать взгляд. Воздушное голубое платье, обнаженные плечи и длинные локоны создали очень легкий, почти кукольный настрой.

Новини.LIVE расскажут об этом образе блогера подробнее.

Даша Квиткова выбрала платье-балон

Для своего нового выхода Даша Квиткова выбрала короткое голубое платье-баллон от украинского бренда CHER'17. На сайте бренда такая модель стоит 5 699 грн.

Это платье точно не из тех вещей, которые пытаются незаметно вписаться в образ. Объемный силуэт, открытые плечи и очень короткая длина сразу же акцентируют внимание на нескольких деталях — шее, ключицах и ногах.

Квиткова в эффектном платье. Фото: Instagram/kvittkova

Благодаря округлой форме юбки ткань как будто держится отдельно от тела. Именно этот эффект и делает модель интересной: при движении она не облегает фигуру, а будто живет своей жизнью.

Почему такой силуэт снова привлекает внимание

Платья-баллоны сейчас особенно актуальны для тех, кому надоели привычные обтягивающие мини. Здесь нет необходимости подчеркивать талию. Вся концепция построена на контрасте: сверху — объем, а ноги остаются открытыми.

Еще один плюс такого платья — оно не требует сложной стилизации. К ней не обязательно добавлять десяток украшений или придумывать замысловатую прическу. Даша, собственно, и показала самый простой вариант: платье и распущенные волосы — этого достаточно, чтобы создать эффектный образ.

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