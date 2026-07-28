Не каждый аромат подойдет для отпуска: что выбрать этим летом

Парфюм на лето. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летний аромат может изменить настроение не меньше, чем само путешествие. Достаточно всего лишь сделать несколько брызг — и уже легче представить себе утреннюю прогулку по побережью. Именно поэтому многие на лето выбирают совсем другие духи, чем в холодное время года.

Новини.LIVE расскажет, какие ароматы будут актуальны до конца лета.

Даже если в этом сезоне чемоданы остаются дома, это не значит, что атмосфера отдыха не может быть рядом. Правильно подобранный аромат легко создает то самое настроение, за которое мы так любим отпуска.

Лучшие летние духи

Одним из лучших вариантов для тех, кто скучает по морю, остается Replica Sailing Day. Он не о роскошных курортах или дорогих яхтах. Скорее о беззаботном дне с друзьями, соленых брызгах, купании в открытом море и свежем воздухе. В композиции хорошо ощущаются акватические аккорды и легкая соленость, которая делает аромат очень естественным.

Совершенно иной аромат у Jo Malone Wood Sage & Sea Salt. Главные роли отводятся морской соли и шалфею, благодаря чему аромат звучит чисто, спокойно и немного минималистично. К тому же его легко сочетать с другими композициями бренда, создавая собственные комбинации.

Если же хочется больше солнца и сочных фруктов, стоит присмотреться к Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Это один из тех ароматов, которые прекрасно раскрываются именно в жару. Сначала ощущаются яркие цитрусовые ноты — лимон и красный апельсин, чуть позже к ним присоединяются зеленое яблоко, цветочные ноты, белый мускус, кедр и кашмеран. В результате получается легкий, свежий аромат, который ассоциируется с утром у моря, белой льняной рубашкой и беззаботными летними днями. Light Blue Forever уместно звучит и во время отпуска, и в городе.

Для тех, кто ищет что-то менее очевидное, интересным открытием станет Sous Le Pont Mirabeau от Etat Libre d'Orange. Это уже не история о пляже или солнце. Его настроение больше напоминает Париж после дождя, утреннюю прогулку по набережной Сены и неспешные беседы за чашкой кофе.

Название композиции отсылает к знаменитому произведению Гийома Аполлинера, а сам аромат построен вокруг акватических нот, фиалки, сандала и деликатных специй. Он обладает более глубоким и задумчивым звучанием. На коже держится довольно долго — около восьми-девяти часов, оставляя заметный, но сдержанный шлейф.

Ранее мы писали о том, какие духи заставят мужчин оборачиваться вам вслед. Это не только те ароматы, которые обладают роскошным шлейфом, но и те, которые по-особенному раскрываются на коже.

Также Новини.LIVE сообщали, от каких духов лучше уже отказаться. Их до сих пор все помнят, но уже появились более свежие ароматы, которые можно рассмотреть в качестве альтернативы.