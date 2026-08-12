Не белые: какие две пары кроссовок стали самыми популярными в 2026

Кроссовки. Фото из Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Каждый год появляются десятки новых моделей кроссовок, но далеко не все из них остаются актуальными дольше, чем на один сезон. В 2026 году стилисты советуют обратить внимание не столько на форму обуви, сколько на материал. Именно сатин и замша сегодня определяют, как будут выглядеть самые актуальные модели.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear.

Сатиновые кроссовки

Если раньше сатин использовали преимущественно для босоножек или вечерней обуви, то теперь его можно увидеть даже в кроссовках. Первыми этот прием активно начали использовать крупные бренды в своих сезонных коллекциях, а впоследствии и масс-маркет подхватил эту тенденцию.

Сатин меняет восприятие даже привычного силуэта. Обычная спортивная модель благодаря гладкой ткани выглядит дороже. Именно поэтому такую обувь все чаще носят не со спортивными костюмами, а с прямыми джинсами, костюмными брюками, юбками-миди или платьями простого кроя.

Стилисты советуют выбирать светлые оттенки — молочный, шампань, нежно-розовый или светло-серый. Они лучше подчеркивают фактуру ткани и легко вписываются в повседневный гардероб.

Замшевые кроссовки

Замша вернулась не случайно. После нескольких сезонов, когда преобладали гладкая кожа и массивные подошвы, интерес сместился в сторону натуральных текстур. Именно поэтому модные обозреватели все чаще называют замшевые модели самой удачной покупкой на ближайшие сезоны.

Особенно актуальны модели в карамельном, шоколадном, песочном, серо-бежевом и темно-зеленом цветах. Такие оттенки не привязаны к определенному сезону, поэтому обувь легко носить и весной, и осенью.

Замшевые кроссовки хорошо сочетаются с широкими джинсами, льняными брюками, трикотажными комплектами и классическими тренчами. Благодаря сдержанной фактуре они не выбиваются из общего образа, но придают ему глубину.

Модные редакторы отмечают, что именно такие материалы сейчас все чаще появляются в новых коллекциях. Причина проста: покупатели все меньше интересуются вещами, которые быстро надоедают, и чаще ищут обувь, которая не утратит актуальность после одного сезона.

Ранее мы писали о том, какие еще кроссовки вместо белых стоит рассмотреть на осенний сезон. Этот оттенок сочетается с большей частью вещей из гардероба.

Также Новини.LIVE сообщали, от какой обуви этой осенью лучше отказаться. В нашем материале речь пойдет о моделях, утративших свою актуальность.