Шапка, которую сейчас носят все инфлюенсеры — пример Квитковой

Не бейсболка и не бини — Квиткова выбрала модную шапку сезона
Украинская инфлюенсер Даша Квиткова вышла на улицу в том, в чем сейчас ходит половина Instagram. У нее получился простой и одновременно стильный образ из большой пушистой шапки и черной куртки. Все согласно последним трендам.
Сайт Новини.LIVE расскажет о новом головном уборе Квитковой больше.
Какой головной убор появился у Квитковой
Эта шапка не просто спасение от холода. Она похожа на то, что раньше носили летчики или охотники, только теперь это делает Эмили Ратаковски, ДуаЛипа и Рианна. И если раньше такая вещь казалась чем-то из бабушкиного шкафа, то сейчас это аксессуар, который меняет весь образ.
Даша выбрала коричневую шапку из искусственного меха — объемную, теплую, немного небрежную на вид. К ней удачно подобрала черный пуховик. Ничего сложного, но все удачно сочетается в образе.
Эко-мех сейчас везде. Его продают и в массмаркете, и в магазинах подороже — просто потому, что спрос есть. Люди покупают эти шапки не ради экологии, хотя и это тоже, а потому что они реально удобны. Можно забыть об укладке — шапка все равно прикроет. Можно не думать о том, как вы выглядите, потому что этот образ всегда будет уместным.
Это не тренд ради тренда. Это скорее о том, что мода наконец-то начала считаться с тем, что зимой холодно.
