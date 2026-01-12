Шапка, которую сейчас носят все инфлюенсеры — пример Квитковой

Даша Квиткова в стильной шапке. Фото: Instagram/kvittkova

Украинская инфлюенсер Даша Квиткова вышла на улицу в том, в чем сейчас ходит половина Instagram. У нее получился простой и одновременно стильный образ из большой пушистой шапки и черной куртки. Все согласно последним трендам.

Какой головной убор появился у Квитковой

Эта шапка не просто спасение от холода. Она похожа на то, что раньше носили летчики или охотники, только теперь это делает Эмили Ратаковски, ДуаЛипа и Рианна. И если раньше такая вещь казалась чем-то из бабушкиного шкафа, то сейчас это аксессуар, который меняет весь образ.

Головной убор Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

Даша выбрала коричневую шапку из искусственного меха — объемную, теплую, немного небрежную на вид. К ней удачно подобрала черный пуховик. Ничего сложного, но все удачно сочетается в образе.

Коричневая шапка блогера. Фото: Instagram/kvittkova

Эко-мех сейчас везде. Его продают и в массмаркете, и в магазинах подороже — просто потому, что спрос есть. Люди покупают эти шапки не ради экологии, хотя и это тоже, а потому что они реально удобны. Можно забыть об укладке — шапка все равно прикроет. Можно не думать о том, как вы выглядите, потому что этот образ всегда будет уместным.

Это не тренд ради тренда. Это скорее о том, что мода наконец-то начала считаться с тем, что зимой холодно.

