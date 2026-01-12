Відео
Україна
Не бейсболка і не біні — Квіткова обрала модну шапку сезону

Дата публікації: 12 січня 2026 09:19
Шапка, яку зараз носять усі інфлюенсерки — приклад Квіткової
Даша Квіткова в стильній шапці. Фото: Instagram/kvittkova

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова вийшла на вулицю у тому, в чому зараз ходить половина Instagram. В неї вийшов простий і водночас стильний образ з великої пухнастої шапки і чорної куртки. Все згідно з останніми трендами.

Сайт Новини.LIVE розповість про новий головний убір Квіткової більше.

Читайте також:

Який головний убір з’явився у Квіткової

Ця шапка не просто порятунок від холоду. Вона схожа на те, що раніше носили льотчики чи мисливці, тільки тепер це робить Емілі Ратаковскі, ДуаЛіпа і Ріанна. І якщо раніше така річ здавалася чимось із бабусиної шафи, то зараз це аксесуар, який змінює весь образ.

Головний убір Даші Квіткової на цю зиму
Головний убір Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

Даша обрала коричневу шапку зі штучного хутра — об'ємну, теплу, трохи недбалу на вигляд. До неї вдало підібрала чорний пуховик. Нічого складного, але все вдало поєднується в образі.

Стильна шапка на сезон 2025/2026
Коричнева шапка блогерки. Фото: Instagram/kvittkova

Еко-хутро зараз скрізь. Його продають і в масмаркеті, і в дорожчих магазинах — просто тому, що попит є. Люди купують ці шапки не заради екології, хоча й це теж, а тому що вони реально зручні. Можна забути про укладку — шапка все одно прикриє. Можна не думати про те, який ви маєте вигляд, бо цей образ завжди буде доречним.

Це не тренд заради тренду. Це швидше про те, що мода нарешті почала рахуватися з тим, що взимку холодно.

Раніше ми писали про те, які шапки стали антитрендовими цього сезону. Їх стилісти не радять нікому.

Також ми повідомляли, що капор став найбільш трендовим головним убором 2026 року.

мода тренди зима аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
