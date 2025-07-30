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Главная Мода Настя Каменских показала джинсы, которые уже в моде

Настя Каменских показала джинсы, которые уже в моде

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 13:05
Джинсы, которые все ищут в 2025 году — как у Насти Каменских
Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Этим летом Настя Каменских снова показала, как выглядеть стильно, не перегружая образ деталями. В новом аутфите звезда соединила сразу несколько горячих трендов и сделала это легко, непринужденно и очень по-летнему.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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В первую очередь привлекают внимание джинсы — светло-голубые, широкие, с высокой посадкой. Но главное здесь не цвет и не фасон. Главный акцент этих джинсов в асимметричном поясе. Вроде бы обычные джинсы, а выглядят совсем иначе. Этот крой подчеркивает талию и добавляет образу нотку неочевидного стиля.

К джинсам Настя выбрала бежевый топ с необычным асимметричным элементом спереди. Простой цвет, лаконичный крой, облегающий фасон подчеркивает фигуру, а нетипичная форма добавляет характера.

Вместо кроссовок или шлепок — бордовые туфли-лодочки на каблуке. Они буквально вытягивают силуэт и добавляют луку завершенности. Смелое решение и нужно признать, что очень эффектное.

Джинси, що полюбила Настя Каменських цього сезону
Образ Каменских. Фото из Instagram

Крупные круглые серьги золотого цвета — единственный аксессуар в этом наряде. Но как удачно он подобран. Оттенок прекрасно гармонирует с тоном кожи и волос, а размер добавляет немного гламура.

Почему джинсы с асимметричным поясом — это must have

  • Это не банально. Тот же деним, но с интересным поворотом. Джинсы выглядят оригинально и это главное их преимущество.
  • Делают фигуру более красивой. Пояс "играет" с линией талии, делая ее визуально стройнее, а еще добавляет ногам длины.
  • Молодежный вайб. В 2025-м мода перестала быть серьезной. В тренде детали, которые бросают вызов стандартам.
  • Современная эстетика. В тренде effortless chic. Джинсы с нестандартным поясом идеально в него вписываются.

Одним словом, Настя в очередной раз подтвердила, что стиль — это не количество вещей, а умение собрать из них что-то свое. И этим летом именно такие джинсы — ваш шанс выделиться без лишних усилий.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Усик предпочитает джинсы-подковы.

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Настя Каменских мода тренды Джинсы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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