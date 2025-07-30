Джинси, які всі шукають у 2025 році — як у Насті Каменських

Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Цього літа Настя Каменських знову показала, як мати стильний вигляд, не переобтяжуючи образ деталями. У новому аутфіті зірка поєднала одразу кілька гарячих трендів і зробила це легко, невимушено та дуже по-літньому.

Про це пише "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Джинси, які не хочеться знімати

Найперше привертають увагу джинси — світло-блакитні, широкі, з високою посадкою. Але головне тут не колір і не фасон. Головний акцент цих джинсів в асиметричному поясі. Ніби звичайні джинси, а мають зовсім інакший вигляд. Цей крій підкреслює талію й додає образу нотку неочевидного стилю.

До джинсів Настя обрала бежевий топ з незвичайним асиметричним елементом спереду. Простий колір, лаконічний крій, обтислий фасон підкреслює фігуру, а нетипова форма додає характеру.

Замість кросівок або шльопок — бордові туфлі-човники на підборах. Вони буквально витягують силует і додають луку завершеності. Сміливе рішення і потрібно визнати, що дуже ефектне.

Образ Каменських. Фото з Instagram

Великі круглі сережки золотого кольору — єдиний аксесуар у цьому вбранні. Але як вдало він підібраний. Відтінок чудово гармонує з тоном шкіри й волосся, а розмір додає трохи гламуру.

Чому джинси з асиметричним поясом — це must have

Це не банально . Той самий денім, але з цікавим поворотом. Джинси мають оригінальний вигляд і це головна їх перевага.

. Той самий денім, але з цікавим поворотом. Джинси мають оригінальний вигляд і це головна їх перевага. Роблять фігуру красивішою. Пояс "грає" з лінією талії, роблячи її візуально стрункішою, а ще додає ногам довжини.

Пояс "грає" з лінією талії, роблячи її візуально стрункішою, а ще додає ногам довжини. Молодіжний вайб. У 2025-му мода перестала бути серйозною. У тренді деталі, які кидають виклик стандартам.

У 2025-му мода перестала бути серйозною. У тренді деталі, які кидають виклик стандартам. Сучасна естетика. В тренді effortless chic. Джинси з нестандартним поясом ідеально в нього вписуються.

Одним словом, Настя вкотре підтвердила, що стиль — це не кількість речей, а вміння зібрати з них щось своє. І цього літа саме такі джинси — ваш шанс виділитись без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, що Катерина Усик віддає перевагу джинсам-підковам.

Також ми повідомляли, з чим носить трендові джинси цього сезону Даша Квіткова.