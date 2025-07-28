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Головна Мода Джинси-підкови у стилі Катерини Усик — що можна додати до них

Джинси-підкови у стилі Катерини Усик — що можна додати до них

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 18:06
Джинси незвичної форми — Катерина Усик показала, як їх носити
Катерина Усик. Фото: Instagram.com/usyk_kate1505

Дружина зіркового боксера Олександра Усика Катерина вкотре довела, що має відмінне чуття стилю. У новому повсякденному образі, яким вона поділилася в Instagram, все зійшлось: і модні акценти, і зручність, і легкий відтінок ностальгії за 90-ми.

Про це пише "РБК-Україна".

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В новому образі Усик варто відзначити джинси-підкови зі світлого "вареного" деніму. Вони вільні в області стегон і колін, але звужуються донизу, створюючи характерну вигнуту лінію. Цей фасон буквально "малює" фігуру по-новому, додаючи стилю та певної недбалості — саме те, що зараз на піку.

До трендових джинсів Катерина додала базову футболку глибокого коричневого відтінку. Вона частково заправлена спереду, що красиво підкреслює талію і врівноважує об’ємний низ. Такий простий прийом миттєво робить образ зібраним і модним.

Катерина показала базовий образ на лыто
Стильні джинси. Фото з Instagram

Додамо, що Катерина не обмежилась одним варіантом взуття. У кадрі видно і світло-рожеві кросівки, і леопардові балетки — обидва варіанти працюють на відмінно. Якщо хочеться трохи драйву в образі, то обирайте анімалістичний принт. Якщо комфорту — кросівки завжди в грі.

Усик віддає перевагу практичним речам
Катерина Усик з друзями. Фото з Instagram

Образ доповнює невелика чорна крос-боді-сумка — компактна, зручна і не перебиває інші акценти. Годинник на руці додає нотку вишуканості. А світло-блакитний манікюр — як вишенька на торті: м’який акцент, що ловить погляд.

Одним словом, цей лук ідеальний приклад того, як поєднати модні тренди з повсякденною зручністю. Джинси-підкови повертають атмосферу 90-х, але в сучасній інтерпретації. І Катерина Усик показує, як легко інтегрувати їх у щоденний гардероб.

Раніше ми писали про те, з якою сумочкою недавно засвітилась Катерина Усик.

Також ми повідомляли, який купальник Катерина Усик взяла із собою на відпочинок.

мода тренди Катерина Усик Джинси стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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