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Главная Мода Джинсы-подковы в стиле Екатерины Усик — что можно добавить к ним

Джинсы-подковы в стиле Екатерины Усик — что можно добавить к ним

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 18:06
Джинсы необычной формы — Екатерина Усик показала, как их носить
Екатерина Усик. Фото: Instagram.com/usyk_kate1505

Жена звездного боксера Александра Усика, Екатерина, в очередной раз доказала, что имеет отличное чувство стиля. В новом повседневном образе, которым она поделилась в Instagram, все сошлось: и модные акценты, и удобство, и легкий оттенок ностальгии по 90-ми.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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В новом образе Усик стоит отметить джинсы-подковы из светлого "вареного" денима. Они свободные в области бедер и колен, но сужаются книзу, создавая характерную изогнутую линию. Этот фасон буквально "рисует" фигуру по-новому, добавляя стиля и некой небрежности — именно то, что сейчас на пике.

К трендовым джинсам Екатерина добавила базовую футболку глубокого коричневого оттенка. Она частично заправлена спереди, что красиво подчеркивает талию и уравновешивает объемный низ. Такой простой прием мгновенно делает образ собранным и модным.

Катерина показала базовий образ на лыто
Стильные джинсы. Фото из Instagram

Добавим, что Екатерина не ограничилась одним вариантом обуви. В кадре видны и светло-розовые кроссовки, и леопардовые балетки — оба варианта работают на отлично. Если хочется немного драйва в образе, то выбирайте анималистический принт. Если комфорта — кроссовки всегда в игре.

Усик віддає перевагу практичним речам
Екатерина Усик с друзьями. Фото из Instagram

Образ дополняет небольшая черная кросс-боди-сумка —-компактная, удобная и не перебивает другие акценты. Часы на руке добавляют нотку изысканности. А светло-голубой маникюр — как вишенка на торте: мягкий акцент, ловящий взгляд.

Одним словом, этот лук идеальный пример того, как совместить модные тренды с повседневным удобством. Джинсы-подковы возвращают атмосферу 90-х, но в современной интерпретации. И Екатерина Усик показывает, как легко интегрировать их в ежедневный гардероб.

Ранее мы писали о том, с какой сумочкой недавно засветилась Екатерина Усик.

Также мы сообщали, какой купальник Екатерина Усик взяла с собой на отдых.

мода тренды Екатерина Усик Джинсы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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