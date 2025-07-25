Образ Катерини Усик на відпочинку — розкішний купальник і панамка за 300 доларів

Катерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Відомий спортсмен Олександр Усик нокаутував Дюбуа у реванші й знову довів, що є номером один у надважкій вазі, і одразу ж відправився на відпочинок разом із родиною. Після такої емоційної розрядки — це найкраще рішення.

Його дружина Катерина Усик поділилася кадрами з поїздки в Instagram: спершу показала момент посадки в літак, а вже згодом і перші кадри з їхнього відпочинку.

Реклама

Читайте також:

На одному з відео — веселий момент: Олександр разом з дітьми стрибає в басейн, зовсім не як грізний боксер, а як звичайний тато, який просто кайфує від часу з родиною.

Який купальник Катерина Усик обрала для відпочинку

Катерина для відпочинку обрала трохи інший сценарій — тиша, книга і сонце біля води. Але без стилю, як завжди, не обійшлось. Вона продемонструвала елегантний чорний купальник на зав’язках — стриманий, але при цьому дуже ефектний.

Катерина Усик в купальнику. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Це ідеальний вибір для тих, хто хоче мати стильний вигляд, без всього зайвого. Зав’язки — не лише модна, а й практична деталь: завдяки їм купальник можна легко підлаштувати під себе, не переймаючись, що щось буде не так сидіти.

Універсальний, базовий, але зовсім не нудний — саме такі речі тримаються поза модою і завжди мають актуальний вигляд. До того ж чорний купальник — це завжди виграшний варіант: пасує всім типам фігури, підкреслює засмагу, додає образу стриманої сексуальності.

Образ Катерини доповнила панамка від бренду Jacquemus — проста, лаконічна, з натяком на high fashion.

Панамка від бренду Jacquemus. Фото: Instagram/usyk_kate1505

До речі, таку можна знайти на eBay приблизно за 300 доларів. І хоча вона не стала публікувати фото з басейну, здається, її "тиха розкіш" мала навіть виразніший вигляд за будь-які селфі у воді.

Раніше ми писали про те, в якому ще купальнику фігура буде мати неперевершений вигляд.

Також ми повідомляли, які образи для пляжу обрала блогерка Даша Квіткова.