Який купальник приховає всі недоліки фігури — модниці мріють про нього

Дівчата в купальниках. Фото: Pexels

В мережі набирає популярність купальник, що здатен зробити ідеальною будь-яку фігуру. Цю модель показала 60-річна блогерка Джулія Еллен.

Жінка опублікувала відео на своїй сторінці в TikTok.

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Джулія Еллен показала червоний купальник з білими акцентами з боків. Він робить витончений силует та візуально зменшує фігуру. Відео підкорило модниць та вже зібрало майже мільйон переглядів.

Ця модель купальника з оптичною ілюзією створює ефект "пісочного годинника". Через це будь-яка фігура в ньому буде мати стрункий та привабливий вигляд. Білі акценти з боків створюють враження тоншої талії та пропорційнішої фігури. А верх з підкладками та на бретелях вдало підкреслює форми.

Червоний купальник з білими вставками. Фото: кадр з відео

Трендовий купальник, що підкреслює фігуру. Фото: кадр з відео

Купальник, який показала Джулія Еллен, створив британський бренд Mooselover UK. Користувачі мережі неабияк оцінили модель та дійсно захопились нею. Червоний купальник з білими вкладками з боків став головним хітом цього літа, і його тепер дійсно хочуть мати всі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підібрати купальник за типом фігури.

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