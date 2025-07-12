Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Купальник, що розриває мережу — фігура в ньому здається ідеальною

Купальник, що розриває мережу — фігура в ньому здається ідеальною

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:19
Який купальник приховає всі недоліки фігури — модниці мріють про нього
Дівчата в купальниках. Фото: Pexels

В мережі набирає популярність купальник, що здатен зробити ідеальною будь-яку фігуру. Цю модель показала 60-річна блогерка Джулія Еллен.

Жінка опублікувала відео на своїй сторінці в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Який купальник підійде абсолютно усім

Джулія Еллен показала червоний купальник з білими акцентами з боків. Він робить витончений силует та візуально зменшує фігуру. Відео підкорило модниць та вже зібрало майже мільйон переглядів.

Ця модель купальника з оптичною ілюзією створює ефект "пісочного годинника". Через це будь-яка фігура в ньому буде мати стрункий та привабливий вигляд. Білі акценти з боків створюють враження тоншої талії та пропорційнішої фігури. А верх з підкладками та на бретелях вдало підкреслює форми.

Який купальник підійде абсолютно усім
Червоний купальник з білими вставками. Фото: кадр з відео
Який купальник підійде абсолютно усім
Трендовий купальник, що підкреслює фігуру. Фото: кадр з відео

Купальник, який показала Джулія Еллен, створив британський бренд Mooselover UK. Користувачі мережі неабияк оцінили модель та дійсно захопились нею. Червоний купальник з білими вкладками з боків став головним хітом цього літа, і його тепер дійсно хочуть мати всі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підібрати купальник за типом фігури.

Також ми розповідали про те, що в моду повернувся купальник з 80-х.

літо мода фігура купальник стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації