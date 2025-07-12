Який купальник приховає всі недоліки фігури — модниці мріють про нього

Купальник, що розриває мережу — фігура в ньому здається ідеальною
В мережі набирає популярність купальник, що здатен зробити ідеальною будь-яку фігуру. Цю модель показала 60-річна блогерка Джулія Еллен.
Жінка опублікувала відео на своїй сторінці в TikTok.
Який купальник підійде абсолютно усім
Джулія Еллен показала червоний купальник з білими акцентами з боків. Він робить витончений силует та візуально зменшує фігуру. Відео підкорило модниць та вже зібрало майже мільйон переглядів.
@imjulieellen
The most flattering swimsuit #redswimsuit #swimsuit #beachwear #holidayessentials #tiktokmademebuyit #over60 @Mooslover_uk♬ original sound - imjulieellen
Ця модель купальника з оптичною ілюзією створює ефект "пісочного годинника". Через це будь-яка фігура в ньому буде мати стрункий та привабливий вигляд. Білі акценти з боків створюють враження тоншої талії та пропорційнішої фігури. А верх з підкладками та на бретелях вдало підкреслює форми.
Купальник, який показала Джулія Еллен, створив британський бренд Mooselover UK. Користувачі мережі неабияк оцінили модель та дійсно захопились нею. Червоний купальник з білими вкладками з боків став головним хітом цього літа, і його тепер дійсно хочуть мати всі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підібрати купальник за типом фігури.
Також ми розповідали про те, що в моду повернувся купальник з 80-х.
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