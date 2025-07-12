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Главная Мода Купальник, что разрывает сеть — фигура в нем кажется идеальной

Купальник, что разрывает сеть — фигура в нем кажется идеальной

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 09:19
Какой купальник скроет все недостатки фигуры — модницы мечтают о нем
Девушки в купальниках. Фото: Pexels

В сети набирает популярность купальник, который способен сделать идеальной любую фигуру. Эту модель показала 60-летняя блогер Джулия Эллен.

Женщина опубликовала видео на своей странице в TikTok.

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Какой купальник подойдет абсолютно всем

Джулия Эллен показала красный купальник с белыми акцентами по бокам. Он делает изящный силуэт и визуально уменьшает фигуру. Видео покорило модниц и уже собрало почти миллион просмотров.

Эта модель купальника с оптической иллюзией создает эффект "песочных часов". Поэтому любая фигура в нем будет выглядеть стройной и привлекательной. Белые акценты по бокам создают впечатление более тонкой талии и пропорциональной фигуры. А верх с подкладками и на бретелях удачно подчеркивает формы.

Який купальник підійде абсолютно усім
Красный купальник с белыми вставками. Фото: кадр из видео
Який купальник підійде абсолютно усім
Трендовый купальник, подчеркивающий фигуру. Фото: кадр из видео

Купальник, который показала Джулия Эллен, создал британский бренд Mooselover UK. Пользователи сети изрядно оценили модель и действительно восхитились ею. Красный купальник с белыми вкладками по бокам стал главным хитом этого лета и его теперь действительно хотят иметь все.

Напомним, ранее мы писали о том, как подобрать купальник по типу фигуры.

Также мы рассказывали о том, что в моду вернулся купальник из 80-х.

лето мода фигура купальник стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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