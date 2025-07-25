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Главная Мода Екатерина Усик показала купальник, который подходит всем фигурам

Екатерина Усик показала купальник, который подходит всем фигурам

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 09:19
Образ Екатерины Усик на отдыхе — роскошный купальник и панамка за 300 долларов
Екатерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Известный спортсмен Александр Усик нокаутировал Дюбуа в реванше и снова доказал, что является номером один в супертяжелом весе, и сразу же отправился на отдых вместе с семьей. После такой эмоциональной разрядки — это лучшее решение.

Его жена Екатерина Усик поделилась кадрами из поездки в Instagram: сначала показала момент посадки в самолет, а уже потом и первые кадры с их отдыха.

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На одном из видео — веселый момент: Александр вместе с детьми прыгает в бассейн, совсем не как грозный боксер, а как обычный папа, который просто кайфует от времени с семьей.

Какой купальник Екатерина Усик выбрала для отдыха

Екатерина для отдыха выбрала немного другой сценарий — тишина, книга и солнце у воды. Но без стиля, как всегда, не обошлось. Она продемонстрировала элегантный черный купальник на завязках — сдержанный, но при этом очень эффектный.

Купальник Катерини Усик, що підійде усім
Екатерина Усик в купальнике. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, без всего лишнего. Завязки — не только модная, но и практичная деталь: благодаря им купальник можно легко подстроить под себя, не переживая, что что-то будет не так сидеть.

Универсальный, базовый, но совсем не скучный — именно такие вещи держатся вне моды и всегда выглядят актуально. К тому же черный купальник — это всегда выигрышный вариант: подходит всем типам фигуры, подчеркивает загар, добавляет образу сдержанной сексуальности.

Образ Екатерины дополнила панамка от бренда Jacquemus — простая, лаконичная, с намеком на high fashion.

Цього літа в тренді панамки
Панамка от бренда Jacquemus. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Кстати, такую можно найти на eBay примерно за 300 долларов. И хотя она не стала публиковать фото из бассейна, кажется, ее "тихая роскошь" выглядела даже выразительнее любых селфи в воде.

Ранее мы писали о том, в каком еще купальнике фигура будет выглядеть непревзойденно.

Также мы сообщали, какие образы для пляжа выбрала блогер Даша Квиткова.

мода тренды Екатерина Усик купальник стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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