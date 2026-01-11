Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Настя из "Холостяка" задала моду на этот головной убор — фото

Настя из "Холостяка" задала моду на этот головной убор — фото

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 09:15
Модный головной убор зимы от Насти из "Холостяка" — с чем носить
Настя Половинкина. Фото: Instagram/polovynkina_

Финалистка шоу "Холостяк-14" Настя Половинкина показала, как один аксессуар может менять настроение образа. На этот раз ее выбор пал на фактурную коричневую кепку, которую она использовала сразу в двух разных луках.

О том, как он выглядит, написало издание "РБК-Україна".

Реклама
Читайте также:

Головной убор, который все обсуждают этой зимой

В первом образе кепка сочетается с объемной меховой шубой естественного цвета и светлыми лосинами. Это выглядит очень тепло, спокойно и естественно. Легкие лосины уменьшают массивность шубы, а кепка делает образ повседневным и удобным для прогулок или фото на улице.

Який головний убір на зиму обрала фіналістка "Холостяка"
Образ с кепкой и шубой. Фото: Instagram/polovynkina_

Во втором образе тот же головной убор Настя сочетала с черной курткой и джинсами с принтом. Здесь кепка немного "сглаживает" яркий рисунок, делая лук менее агрессивным. Городская куртка и грубая обувь добавляют образу непринужденности.

Настя из "Холостяка" задала моду на этот головной убор — фото - фото 2
Стильный образ Половинкиной. Фото: Instagram/polovynkina_

Такие кепки удачно смотрятся с пальто прямого кроя, пуховиками, трикотажными свитерами и даже минималистичными костюмами. Они добавляют текстуры и глубины образу, особенно если сочетать их с натуральными материалами — шерстью, мехом, трикотажем.

Ранее мы писали о том, какие шапки и шляпы должны быть в зимних образах.

Также мы сообщали, что Джамала предпочитает головной убор в стиле 60-х.

шоу Холостяк мода головные уборы образ стиль
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации