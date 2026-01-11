Модный головной убор зимы от Насти из "Холостяка" — с чем носить

Настя Половинкина. Фото: Instagram/polovynkina_

Финалистка шоу "Холостяк-14" Настя Половинкина показала, как один аксессуар может менять настроение образа. На этот раз ее выбор пал на фактурную коричневую кепку, которую она использовала сразу в двух разных луках.

В первом образе кепка сочетается с объемной меховой шубой естественного цвета и светлыми лосинами. Это выглядит очень тепло, спокойно и естественно. Легкие лосины уменьшают массивность шубы, а кепка делает образ повседневным и удобным для прогулок или фото на улице.

Образ с кепкой и шубой. Фото: Instagram/polovynkina_

Во втором образе тот же головной убор Настя сочетала с черной курткой и джинсами с принтом. Здесь кепка немного "сглаживает" яркий рисунок, делая лук менее агрессивным. Городская куртка и грубая обувь добавляют образу непринужденности.

Стильный образ Половинкиной. Фото: Instagram/polovynkina_

Такие кепки удачно смотрятся с пальто прямого кроя, пуховиками, трикотажными свитерами и даже минималистичными костюмами. Они добавляют текстуры и глубины образу, особенно если сочетать их с натуральными материалами — шерстью, мехом, трикотажем.

