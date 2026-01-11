Модний головний убір зими від Насті з "Холостяка" — з чим носити

Настя Половинкіна. Фото: Instagram/polovynkina_

Фіналістка шоу "Холостяк-14" Настя Половинкіна показала, як один аксесуар може змінювати настрій образу. Цього разу її вибір упав на фактурну коричневу кепку, яку вона використала одразу у двох різних луках.

Про те, який він має вигляд, написало видання "РБК-Україна".

У першому образі кепка поєднується з об’ємною хутряною шубою природного кольору та світлими лосинами. Це має дуже теплий, спокійний і природний вигляд. Легкі лосини зменшують масивність шуби, а кепка робить образ повсякденним і зручним для прогулянок або фото на вулиці.

Образ з кепкою і шубою. Фото: Instagram/polovynkina_

У другому образі той самий головний убір Настя поєднала з чорною курткою і джинсами з принтом. Тут кепка трохи "згладжує" яскравий малюнок, роблячи лук менш агресивним. Міська куртка і грубе взуття додають образу невимушеності.

Стильний образ Половинкіної. Фото: Instagram/polovynkina_

Такі кепки вдалий вигляд мають з пальтами прямого крою, пуховиками, трикотажними светрами і навіть мінімалістичними костюмами. Вони додають текстури і глибини образу, особливо якщо поєднувати їх із натуральними матеріалами — вовною, хутром, трикотажем.

