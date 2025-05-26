Идеальные шорты для лета — без них не обойтись в этом сезоне

Девушка в шортах. Фото: Freepik

Шорты-баллоны — это та самая вещь, которую стоит попробовать этим летом. Пришло время дать шанс чему-то новому. Эти шорты будто создали специально для городских прогулок, пикников и даже рабочих будней, если позволяет дресс-код. Они сделаны из легкой костюмной ткани, поэтому выглядят стильно и немного сдержанно, но точно не скучно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Помните, как иногда хочется надеть что-то комфортное, но при этом не выглядеть так, будто только вышли из тренажерки? Вот здесь идеальный вариант — шорты-баллоны.

Почему эти шорты стали такими популярными

Их уже активно носят модницы во время Недель моды — комбинируют с жакетами, легкими пальто, даже с бомберами. А если хотите немного дерзости — добавляйте простую белую футболку или кроп-топ. Даже верх от купальника в паре с этими шортами выглядит классно, если планируете после города сразу на пляж.

Шорты-баллоны. Фото из Instagram

Фишка баллонов в том, что они имеют широкий объемный крой — это визуально удлиняет ноги и делает силуэт легким. Они свободнее бермудов и точно стильнее спортивных моделей. К тому же они подходят практически всем — неважно, какой у вас рост или тип фигуры.

Шорты в образе. Фото из Instagram

Еще один плюс — обувь. Эти шорты можно носить с чем угодно. Любите каблуки? Легко. Предпочитаете кроссовки или шлепанцы? Идеально. Они легко подстраиваются под настроение и планы на день.

Поэтому если ищете новую базовую вещь на лето, то шорты-баллоны точно заслуживают места в вашем гардеробе. Они не просто тренд — это тот элемент, который делает образ завершенным, стильным и легким одновременно.

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