Ідеальні шорти для літа — без них не обійтись цього сезону

Дівчина в шортах. Фото: Freepik

Шорти-балони — це та сама річ, яку варто спробувати цього літа. Настав час дати шанс чомусь новому. Ці шорти ніби створили спеціально для міських прогулянок, пікніків і навіть робочих буднів, якщо дозволяє дрес-код. Вони зроблені з легкої костюмної тканини, тому мають стильний і трохи стриманий вигляд, але точно не нудний.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому ці шорти стали такими популярними

Їх уже активно носять модниці під час Тижнів моди — комбінують із жакетами, легкими пальтами, навіть з бомберами. А якщо хочете трохи зухвалості — додавайте просту білу футболку або кроп-топ. Навіть верх від купальника у парі з цими шортами має класний вигляд, якщо плануєте після міста одразу на пляж.

Шорти-балони. Фото з Instagram

Фішка балонів у тому, що вони мають широкий об'ємний крій — це візуально подовжує ноги і робить силует легким. Вони вільніші за бермуди і точно стильніші за спортивні моделі. До того ж вони пасують практично всім — неважливо, який у вас зріст чи тип фігури.

Шорти в образі. Фото з Instagram

Ще один плюс — взуття. Ці шорти можна носити з чим завгодно. Любите підбори? Легко. Віддаєте перевагу кросівкам або шльопанцям? Ідеально. Вони легко підлаштовуються під настрій і плани на день.

Тому якщо шукаєте нову базову річ на літо, то шорти-балони точно заслуговують на місце у вашому гардеробі. Вони не просто тренд — це той елемент, який робить образ завершеним, стильним і легким водночас.

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