Аксессуар, который роскошно смотрится в любом стиле - добавьте и себе

Девушка в шелковом платке. Фото: Freepik

Когда-то шелковый шарф считали чем-то из бабушкиного шкафа — вещью из прошлого, которая не вписывается в современный стиль. Но сегодня все изменилось. В 2025-м этот аксессуар не просто вернулся — он стал модным заявлением. Теперь он не выглядит устаревшим, а наоборот добавляет образу изысканности, легкости и немного парижской беззаботности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Модницы носят его по-разному:

завязывают вокруг шеи, как треугольник — узел свободный или сбоку, будто случайно;

складывают в тонкую ленту, похожую на галстук, и носят с белой рубашкой — элегантно и просто;

надевают на голову — как повязку или бандану, особенно в жару;

привязывают к сумке, к ручке или на пояс — как случайная, но стильная мелочь.

Шелковый шарф в образах. Фото из Instagram

Секрет его возвращения в новом видении: меньше приторности, больше стиля. Никто уже не говорит о старых цветочных принтах. Вместо них однотонные варианты, геометрия, полосы, вдохновение с французских улиц. Его носят повсюду — от подиумов до утреннего кофе на террасе.

Шелковый шарф — это про настроение. Он не требует брендов или сложного стиля. Просто добавляет "изюминку" даже самому простому образу. Его можно совместить с футболкой, пиджаком, летним платьем или обычными джинсами. И будете иметь непревзойденный вид.

Стильный образ. Фото из Instagram

Мода 2025-го — это не об усложнениях, а о простых вещах, которые работают. И шелковый шарф одна из них. Не прячьте его далеко — наоборот, позвольте ему стать вашим маленьким модным трюком.

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