Аксесуар, що має розкішний вигляд у будь-якому стилі — додайте і собі

Дівчина в шовковій хустці. Фото: Freepik

Колись шовковий шарф вважали чимось із бабусиної шафи — річчю з минулого, що не вписується в сучасний стиль. Але сьогодні все змінилося. У 2025-му цей аксесуар не просто повернувся — він став модною заявою. Тепер він не має застарілого вигляду, а навпаки, додає образу вишуканості, легкості й трохи паризької безтурботності.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Модниці носять його по-різному:

зав’язують навколо шиї, як трикутник — вузол вільний або збоку, ніби випадково;

складають у тонку стрічку, схожу на краватку, і носять із білою сорочкою — елегантно і просто;

надягають на голову — як пов’язку чи бандану, особливо у спеку;

прив’язують до сумки, до ручки або на пояс — наче випадкова, але стильна дрібниця.

Шовковий шарф в образах. Фото з Instagram

Секрет його повернення у новому баченні: менше нудності, більше стилю. Ніхто вже не говорить про старі квіткові принти. Замість них однотонні варіанти, геометрія, смуги, натхнення з французьких вулиць. Його носять усюди — від подіумів до ранкової кави на терасі.

Шовковий шарф — це про настрій. Він не вимагає брендів чи складного стилю. Просто додає родзинки навіть найпростішому образу. Його можна поєднати з футболкою, піджаком, літньою сукнею або звичайними джинсами. І будете мати неперевершений вигляд.

Стильний образ. Фото з Instagram

Мода 2025-го — це не про ускладнення, а про прості речі, які працюють. І шовковий шарф — одна з них. Не ховайте його далеко, навпаки, дозвольте йому стати вашим маленьким модним трюком.

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