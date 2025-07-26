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Главная Мода Самая трендовая шляпа лета — покорила модниц загадочностью

Самая трендовая шляпа лета — покорила модниц загадочностью

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 09:19
Какая ретро-шляпа вернулась в тренды — все просто в восторге от этой модели
Девушка в шляпе. Фото: Freepik

Этим летом в моду вернулась шляпа, которая была популярна еще в начале XX века. Речь идет о шляпе-клош. Эта модель привлекает легкой загадочностью и изяществом.

Об этом пишет Vogue.

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Почему шляпа-клош стала такой популярной

Напоминает колокольчики ландыша — в этом сезоне в центре внимания модниц оказалась шляпа-клош. Этот головной убор был в тренде в 1920-х и снова уверенно вернул себе модное лидерство.

Чому капелюх-клош став таким популярним
Шляпа-клош. Фото: Vogue

Такая модель шляпы выглядит очень элегантно и завораживает легкой загадочностью. Поля головного убора прикрывают глаза и прячут взгляд. Такой прием сделает любой образ более интересным.

Чому капелюх-клош став таким популярним
Трендовая шляпа. Фото: Vogue

Особой популярностью в этом сезоне пользуются шляпы, изготовленные из тонкого сизаля, хлопка или соломы. Они не только хорошо выглядят, но и будут отличным вариантом на жаркую погоду.

Чому капелюх-клош став таким популярним
Модная шляпа. Фото: Vogue

Сегодня бренды экспериментируют с разными формами и материалами шляпы. Можно увидеть совершенно разные модели: с длинными полями, полностью скрывающими взгляд, или короткими бортиками, едва прикрывающими глаза.

Напомним, ранее мы писали о том, как подобрать кепку по форме лица.

Также мы рассказывали о том, какой головной убор освежит любой лук.

мода тренды головные уборы образ стиль
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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