Як підібрати кепку за формою обличчя — секрети стильного образу

Дівчина у кепці. Фото: Freepik

Кепка — вдалий вибір на літо, адже такий аксесуар не тільки має стильний вигляд, а й гарно захищає від сонця. Однак важливо знати, як правильно підібрати її, аби підкреслити всі переваги зовнішності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як правильно підібрати кепку за формою обличчя

Овальна форма

Таке обличчя симетричне, тож будь-який тип кепки точно пасуватиме. Обирайте той головний убір, який вам лежить до душі, та створюйте неповторний образ.

Прямокутна форма

Головна проблема такого типажу — надто масивна, витягнута форма, яка доповнена прямим підборіддям. Аби обличчя мало коротший вигляд, варто заховати лоб. Ваш варіант — акуратна бейсболка з круглим козирком.

Жіноча кепка. Фото з Instagram

Квадратна форма

Не бійтеся подовжити контур та відкрити лоб. Обирайте моделі з коротким та широким козирком. Можна також одягнути її задом наперед.

Кругла форма

Прямий козирок додасть вам необхідні лінії та кути, тож обирайте саме такі моделі. А от бейсболки з довгим заокругленим козирком краще обходити стороною.

Стильна кепка. Фото з Instagram

Трикутна форма

Вам необхідно врівноважити надто широкий лоб з гострим підборіддям. Придивіться до варіанту з великим козирком та просторою тулією. Уникайте надто обтягуючих моделей.

Ромбоподібна форма

Вам чудово пасуватимуть всі види об'ємних кепок з невеликим козирком та цікавим малюнком. Такі моделі допоможуть зробити вилиці менш виразними, а обличчя симетричнішим.

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