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Головна Мода Пасуватиме ідеально — як підібрати кепку за формою обличчя

Пасуватиме ідеально — як підібрати кепку за формою обличчя

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:40
Як підібрати кепку за формою обличчя — секрети стильного образу
Дівчина у кепці. Фото: Freepik
Ключові моменти Як правильно підібрати кепку за формою обличчя

Кепка — вдалий вибір на літо, адже такий аксесуар не тільки має стильний вигляд, а й гарно захищає від сонця. Однак важливо знати, як правильно підібрати її, аби підкреслити всі переваги зовнішності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як правильно підібрати кепку за формою обличчя

Овальна форма

Таке обличчя симетричне, тож будь-який тип кепки точно пасуватиме. Обирайте той головний убір, який вам лежить до душі, та створюйте неповторний образ.

Прямокутна форма

Головна проблема такого типажу — надто масивна, витягнута форма, яка доповнена прямим підборіддям. Аби обличчя мало коротший вигляд, варто заховати лоб. Ваш варіант — акуратна бейсболка з круглим козирком.

Як обрати стильну кепку
Жіноча кепка. Фото з Instagram

Квадратна форма

Не бійтеся подовжити контур та відкрити лоб. Обирайте моделі з коротким та широким козирком. Можна також одягнути її задом наперед.

Кругла форма

Прямий козирок додасть вам необхідні лінії та кути, тож обирайте саме такі моделі. А от бейсболки з довгим заокругленим козирком краще обходити стороною.

Як обрати стильну кепку
Стильна кепка. Фото з Instagram

Трикутна форма

Вам необхідно врівноважити надто широкий лоб з гострим підборіддям. Придивіться до варіанту з великим козирком та просторою тулією. Уникайте надто обтягуючих моделей.

Ромбоподібна форма

Вам чудово пасуватимуть всі види об'ємних кепок з невеликим козирком та цікавим малюнком. Такі моделі допоможуть зробити вилиці менш виразними, а обличчя симетричнішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які головні убори стали хітом цього літа. Їх носять абсолютно усі модниці.

Також ми розповідали про те, який головний убір несподівано витіснив солом'яний капелюх. Він став улюбленцем багатьох.

мода тренди головні убори поради стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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