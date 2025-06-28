Как подобрать кепку по форме лица — секреты стильного образа

Девушка в кепке. Фото: Freepik

Кепка — удачный выбор на лето, ведь такой аксессуар не только имеет стильный вид, но и хорошо защищает от солнца. Однако важно знать, как правильно подобрать ее, чтобы подчеркнуть все преимущества внешности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Овальная форма

Такое лицо симметричное, поэтому любой тип кепки точно подойдет. Выбирайте тот головной убор, который вам лежит по душе, и создавайте неповторимый образ.

Прямоугольная форма

Главная проблема такого типажа — слишком массивная, вытянутая форма, которая дополнена прямым подбородком. Чтобы лицо выглядело короче, стоит спрятать лоб. Ваш вариант — аккуратная бейсболка с круглым козырьком.

Женская кепка с круглым козырьком. Фото из Instagram

Квадратная форма

Не бойтесь удлинить контур и открыть лоб. Выбирайте модели с коротким и широким козырьком. Можно также одеть ее задом наперед.

Круглая форма

Прямой козырек придаст вам необходимые линии и углы, поэтому выбирайте именно такие модели. А вот бейсболки с длинным закругленным козырьком лучше обходить стороной.

Стильная кепка с закругленным козырьком. Фото из Instagram

Треугольная форма

Вам необходимо уравновесить слишком широкий лоб с острым подбородком. Присмотритесь к варианту с большим козырьком и просторной тульей. Избегайте слишком обтягивающих моделей.

Ромбовидная форма

Вам прекрасно подойдут все виды объемных кепок с небольшим козырьком и интересным рисунком. Такие модели помогут сделать скулы менее выразительными, а лицо более симметричным.

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