Как подобрать кепку по форме лица — секреты стильного образа

Подойдет идеально — как подобрать кепку по форме лица
Кепка — удачный выбор на лето, ведь такой аксессуар не только имеет стильный вид, но и хорошо защищает от солнца. Однако важно знать, как правильно подобрать ее, чтобы подчеркнуть все преимущества внешности.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как правильно подобрать кепку по форме лица
Овальная форма
Такое лицо симметричное, поэтому любой тип кепки точно подойдет. Выбирайте тот головной убор, который вам лежит по душе, и создавайте неповторимый образ.
Прямоугольная форма
Главная проблема такого типажа — слишком массивная, вытянутая форма, которая дополнена прямым подбородком. Чтобы лицо выглядело короче, стоит спрятать лоб. Ваш вариант — аккуратная бейсболка с круглым козырьком.
Квадратная форма
Не бойтесь удлинить контур и открыть лоб. Выбирайте модели с коротким и широким козырьком. Можно также одеть ее задом наперед.
Круглая форма
Прямой козырек придаст вам необходимые линии и углы, поэтому выбирайте именно такие модели. А вот бейсболки с длинным закругленным козырьком лучше обходить стороной.
Треугольная форма
Вам необходимо уравновесить слишком широкий лоб с острым подбородком. Присмотритесь к варианту с большим козырьком и просторной тульей. Избегайте слишком обтягивающих моделей.
Ромбовидная форма
Вам прекрасно подойдут все виды объемных кепок с небольшим козырьком и интересным рисунком. Такие модели помогут сделать скулы менее выразительными, а лицо более симметричным.
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