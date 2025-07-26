Який ретро-капелюх повернувся в тренди — усі просто у захваті від цієї моделі

Дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Цього літа в моду повернувся капелюх, що був популярним ще на початку XX століття. Йдеться про капелюх-клош. Ця модель приваблює легкою загадковістю й витонченістю.

Про це пише Vogue.

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Нагадує дзвіночки конвалії — в цьому сезоні в центрі уваги модниць опинився капелюх-клош. Цей головний убір був в тренді у 1920-х й знову впевнено повернув собі модне лідерство.

Капелюх-клош. Фото: Vogue

Така модель капелюха має дуже елегантний вигляд та заворожує легкою загадковістю. Поля головного убору прикривають очі й ховають погляд. Такий прийом зробить будь-який образ цікавішим.

Трендовий капелюх. Фото: Vogue

Особливою популярністю в цьому сезоні користуються капелюхи, що виготовлені з тонкого сизалю, бавовни чи соломи. Вони не тільки мають гарний вигляд, а й будуть чудовим варіантом на жарку погоду.

Модний капелюх. Фото: Vogue

Сьогодні бренди експериментують з різними формами й матеріалами капелюха. Можна побачити абсолютно різні моделі: з довгими полями, що повністю приховують погляд, чи короткими бортиками, що ледь прикривають очі.

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