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Головна Мода Найтрендовіший капелюх літа — підкорив модниць загадковістю

Найтрендовіший капелюх літа — підкорив модниць загадковістю

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 09:19
Який ретро-капелюх повернувся в тренди — усі просто у захваті від цієї моделі
Дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Цього літа в моду повернувся капелюх, що був популярним ще на початку XX століття. Йдеться про капелюх-клош. Ця модель приваблює легкою загадковістю й витонченістю.

Про це пише Vogue.

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Чому капелюх-клош став таким популярним

Нагадує дзвіночки конвалії — в цьому сезоні в центрі уваги модниць опинився капелюх-клош. Цей головний убір був в тренді у 1920-х й знову впевнено повернув собі модне лідерство.

Чому капелюх-клош став таким популярним
Капелюх-клош. Фото: Vogue

Така модель капелюха має дуже елегантний вигляд та заворожує легкою загадковістю. Поля головного убору прикривають очі й ховають погляд. Такий прийом зробить будь-який образ цікавішим.

Чому капелюх-клош став таким популярним
Трендовий капелюх. Фото: Vogue

Особливою популярністю в цьому сезоні користуються капелюхи, що виготовлені з тонкого сизалю, бавовни чи соломи. Вони не тільки мають гарний вигляд, а й будуть чудовим варіантом на жарку погоду.

Чому капелюх-клош став таким популярним
Модний капелюх. Фото: Vogue

Сьогодні бренди експериментують з різними формами й матеріалами капелюха. Можна побачити абсолютно різні моделі: з довгими полями, що повністю приховують погляд, чи короткими бортиками, що ледь прикривають очі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підібрати кепку за формою обличчя.

Також ми розповідали про те, який головний убір освіжить будь-який лук.

мода тренди головні убори образ стиль
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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