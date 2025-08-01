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Главная Мода Самые стильные прически Дженнифер Энистон из "Друзей"

Самые стильные прически Дженнифер Энистон из "Друзей"

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:04
Как повторить культовые прически Рэйчел из "Друзей" — они стали легендой
Энистон в образе Рэйчел из "Друзей". Фото: кадр из видео

В 2025-м ностальгия стала настоящим стилем жизни. Мы смотрим старые сериалы, вдохновляемся героями 90-х и переносим их образы в настоящее. Рэйчел Грин из "Друзей" — главная икона стиля того времени, и ее прически снова на пике популярности. Они просты в исполнении и всегда удачно выглядят.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Мальвина с выпущенными прядями

Кажется, эта прическа никогда не выйдет из моды. Рэйчел всегда делала ее немного небрежной: приподнимала волосы у корней, создавая легкий объем, а две тонкие прядки оставляла у лица. Секрет в том, что мальвина выглядит романтично и в то же время непринужденно.

Зачіска, що має романтичний і невимушений вигляд
Легкая прическа. Фото из Instagram

Чтобы повторить образ, воспользуйтесь спреем для объема, феном и тонкой расческой.

Небрежный пучок

Его главное правило: чем меньше идеальности, тем лучше. У Рэйчел пучки никогда не были "зачесаны под линейку". Она специально оставляла несколько выбитых прядей, а сам пучок делала немного сбоку.

Стильна стрижка, що буде пасувати усім
Небрежный пучок. Фото из Instagram

Попробуйте скрутить волосы в легкий жгут, закрепить резинкой и зафиксировать невидимками — получится стильный вариант и для офиса, и для прогулки.

Волосы с крабиком

Заколки-крабики вернулись и стали главным аксессуаром лета 2025. Эту укладку можно сделать за минуту: соберите волосы в хвост, закрутите в жгут и закрепите крабиком так, чтобы часть прядей осталась сверху, а другая спадала вниз.

Крабики повернулись в моду знову
Волосы с крабиком. Фото из Instagram

Получится одновременно практично и женственно. В 90-х именно так носила волосы Рэйчел, и сегодня эта прическа выглядит не менее стильно.

Ранее мы писали о том, какая новая стрижка стремительно набирает популярность.

Также мы сообщали о прическах в стиле 50-х, которые сейчас снова носят поклонницы ретро.

мода тренды сериал Друзья прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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