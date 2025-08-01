Як повторити культові зачіски Рейчел із "Друзів" — вони стали легендою

Еністон в образі Рейчел з "Друзів". Фото: кадр з відео

У 2025-му ностальгія стала справжнім стилем життя. Ми дивимося старі серіали, надихаємося героями 90-х та переносимо їхні образи у сьогодення. Рейчел Грін із "Друзів" — головна ікона стилю того часу, і її зачіски знову на піку популярності. Вони прості у виконанні та завжди мають вдалий вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Мальвіна з випущеними пасмами

Здається, ця зачіска ніколи не вийде з моди. Рейчел завжди робила її трохи недбалою: підіймала волосся біля коренів, створюючи легкий об’єм, а дві тонкі прядки залишала біля обличчя. Секрет у тому, що мальвіна має романтичний й водночас невимушений вигляд.

Легка зачіска. Фото з Instagram

Щоб повторити образ, скористайтеся спреєм для об’єму, феном і тонкою гребінцем.

Недбалий пучок

Його головне правило: чим менше ідеальності, тим краще. У Рейчел пучки ніколи не були "зачесані під лінійку". Вона спеціально залишала кілька вибитих пасм, а сам пучок робила трохи збоку.

Недбалий пучок. Фото з Instagram

Спробуйте скрутити волосся в легкий жгут, закріпити гумкою та зафіксувати невидимками — вийде стильний варіант і для офісу, і для прогулянки.

Волосся з крабиком

Заколки-крабики повернулися і стали головним аксесуаром літа 2025. Цю укладку можна зробити за хвилину: зберіть волосся у хвіст, закрутіть у жгут і закріпіть крабиком так, щоб частина пасм залишилася зверху, а інша спадала вниз.

Волосся з крабиком. Фото з Instagram

Вийде водночас практично й жіночно. У 90-х саме так носила волосся Рейчел, і сьогодні ця зачіска має не менш стильний вигляд.

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