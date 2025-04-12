Что надеть на важное событие — гид по 3 главным дресс-кодам

Популярные дресс-коды — современные правила для каждого формата
Мода этого сезона не может не удивлять. Однако есть события, куда вас просят быть одетыми по определенному дресс-коду. Для этого можно выбрать идеальный образ и от вас не отвернут взглядов.
Об этом пишет Vogue.
Самые популярные дресс-коды на весну-2025
Coctails
Этот дресс-код является самым популярным и самым запутанным, ведь часто приходится переспрашивать хозяев вечера, как именно они представляют эти образы. Обычно женщина одета в красивое платье чуть выше, ниже и на уровне колена. Чтобы создать идеальный образ, стоит экспериментировать с длиной и цветами, чтобы лук не получился слишком деловой или расслабленный. Для этого прекрасно подойдет платье из шелка, атласа и бархата. Что касается мужчин, то для этого дресс-кода им нужно надеть рубашки, брюки с кардиганом и лоферы.
Формальный дресс-код
Стилисты утверждают, что этот дресс-код наиболее расплывчатый и что-то подобрать — это задача со звездочкой. Несмотря на то, что он требует изысканных длинных платьев и смокингов, модницы могут надеть мини-платье или даже классический деловой костюм. В этом случае больше всего внимание привлекают аксессуары, поэтому стоит хорошо обдумать прежде чем сделать выбор.
Smart Casual
Это самый удобный образ, ведь он не очень праздничный, но элегантнее повседневного. Здесь вы можете экспериментировать с одеждой и добавлять различные акценты. Например, вы можете совместить джинсы со стильным жакетом и добавить к образу элегантные каблуки.
Дресс-код зависит от места и события, на которое вы идете. Подумайте, в чем вам будет комфортно и уверенно, и создайте тот самый идеальный образ.
Ранее мы писали, что в этом сезоне тренды покорила любимая сумка знаменитостей из 90-х.
Также мы сообщали, как стильно и модно носить светлые брюки весной.
Читайте Новини.LIVE!