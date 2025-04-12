Что надеть на важное событие — гид по 3 главным дресс-кодам

Девушка в деловом костюме. Фото: freepik

Мода этого сезона не может не удивлять. Однако есть события, куда вас просят быть одетыми по определенному дресс-коду. Для этого можно выбрать идеальный образ и от вас не отвернут взглядов.

Об этом пишет Vogue.

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Coctails

Этот дресс-код является самым популярным и самым запутанным, ведь часто приходится переспрашивать хозяев вечера, как именно они представляют эти образы. Обычно женщина одета в красивое платье чуть выше, ниже и на уровне колена. Чтобы создать идеальный образ, стоит экспериментировать с длиной и цветами, чтобы лук не получился слишком деловой или расслабленный. Для этого прекрасно подойдет платье из шелка, атласа и бархата. Что касается мужчин, то для этого дресс-кода им нужно надеть рубашки, брюки с кардиганом и лоферы.

Образы в дресс-коде Coctails. Фото: Vogue

Формальный дресс-код

Стилисты утверждают, что этот дресс-код наиболее расплывчатый и что-то подобрать — это задача со звездочкой. Несмотря на то, что он требует изысканных длинных платьев и смокингов, модницы могут надеть мини-платье или даже классический деловой костюм. В этом случае больше всего внимание привлекают аксессуары, поэтому стоит хорошо обдумать прежде чем сделать выбор.

Формальный дресс-код. Фото: Vogue

Smart Casual

Это самый удобный образ, ведь он не очень праздничный, но элегантнее повседневного. Здесь вы можете экспериментировать с одеждой и добавлять различные акценты. Например, вы можете совместить джинсы со стильным жакетом и добавить к образу элегантные каблуки.

Дресс-код Smart Casual. Фото: Vogue

Дресс-код зависит от места и события, на которое вы идете. Подумайте, в чем вам будет комфортно и уверенно, и создайте тот самый идеальный образ.

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