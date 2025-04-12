Що одягнути на важливу подію — гід по 3 головних дрескодах

Дівчина в діловому костюмі. Фото: freepik

Мода цього сезону не може не дивувати. Однак є події, куди вас просять бути одягненими за певним дрескодом. Для цього можна обрати ідеальний образ, і від вас не відвернуть поглядів.

Про це пише Vogue.

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Coctails

Цей дрескод є найпопулярнішим і найзаплутанішим, адже часто доводиться перепитувати господарів вечора, як саме вони уявляють ці образи. Зазвичай жінка одягнена у красиву сукню трохи вище, нижче та на рівні коліна. Аби створити ідеальний образ, варто експериментувати з довжиною та кольорами, аби лук не вийшов занадто діловий чи розслаблений. Для цього чудово підійде сукня із шовку, атласу та оксамиту. Що стосується чоловіків, то для цього дрескоду їм потрібно одягнути сорочки, штани з кардиганом та лофери.

Образи у дрескоді Coctails. Фото: Vogue

Формальний дрескод

Стилісти стверджують, що цей дрескод найбільш розпливчастий і щось підібрати — це завдання із зірочкою. Попри те, що він вимагає вишуканих довгих суконь та смокінгів, модниці можуть одягнути мінісукню або навіть класичний діловий костюм. У цьому випадку найбільше увагу привертають аксесуари, тому варто добре обдумати перш ніж зробити вибір.

Формальний дрескод. Фото: Vogue

Smart Casual

Це найзручніший образ, адже він не дуже святковий, але елегантніший за повсякденний. Тут ви можете експериментувати з одягом та додавати різні акценти. Наприклад, ви можете поєднати джинси зі стильним жакетом і додати до образу елегантні підбори.

Дрескод Smart Casual. Фото: Vogue

Дрескод залежить від місця та події, на яку ви йдете. Подумайте, у чому вам буде комфортно та впевнено, і створіть той самий ідеальний образ.

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