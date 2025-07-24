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Главная Мода Самые популярные породы собак в Украине — фавориты семей

Самые популярные породы собак в Украине — фавориты семей

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 07:50
Самые желанные породы собак в Украине — кого заводят чаще всего
Лабрадоры. Фото: Freepik

Если вы когда-то задумывались, какую именно породу выбирают чаще всего — среди семей, заводчиков, кинологов — то держите подборку настоящих любимцев. Некоторые из них уже десятилетиями не сдают позиций.

Новини.LIVE выделил три самые популярные породы собак.

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Лабрадор-ретривер — вечный фаворит

Этот добряк уже более 30 лет удерживает первое место среди самых любимых пород в мире. И не зря, ведь лабрадоры очень привязаны к своей семье, обожают прогулки, игру и человеческое внимание. Их доброта настоящая визитная карточка. Они никогда не проявляют агрессии, легко учатся новому и прекрасно ладят с детьми.

Лабрадорів найчастіше беруть у сім'ю
Лабрадор-ретривер. Фото: Freepik


Это собака-компаньон, которая будет рядом в самых разных жизненных ситуациях — от утреннего кофе до пикника на природе.

Немецкая овчарка

Немецкую овчарку часто выбирают не только как охранника, но и как верного друга семьи. Это очень умная порода, которая обожает быть полезной. Такой пес нуждается в активном образе жизни — ему важно иметь задания, движение и взаимодействие с людьми. К тому же это один из лучших вариантов для тех, кто хочет воспитать послушного и надежного четверолапого друга.

Собака, яка підійде тим, хто любить активний спосіб життя
Немецкая овчарка. Фото: Freepik

Бигль

Бигли — это взрыв энергии и позитива. Они всегда счастливы, обожают играть и всегда готовы повеселить вас после тяжелого дня. Это идеальный вариант для семей с детьми — они станут лучшими друзьями и непоседливыми партнерами в приключениях. Единственное, о чем стоит помнить, что бигли — еще те следопыты. Если отпустить их с поводка, могут убежать, поддавшись запахам и любопытству.

Найбільш позитивні собаки в Україні
Бигль. Фото: Freepik

Все эти три породы — не просто модный выбор, а настоящие друзья, которые дарят счастье, движение и безусловную любовь. Если вы мечтаете о собаке — возможно, именно кто-то из них уже ждет вас в ближайшем приюте.

Ранее мы писали о том, какое модное имя можно дать своему ребенку в 2025 году.

Также мы сообщали о самых популярных сериалах с участием украинцев.

мода тренды собака стиль породы собак
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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