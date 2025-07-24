Найбільш бажані породи собак в Україні — кого заводять найчастіше

Лабрадори. Фото: Freepik

Якщо ви колись замислювались, яку саме породу обирають найчастіше — серед родин, заводчиків, кінологів — то тримайте добірку справжніх улюбленців. Деякі з них уже десятиліттями не здають позицій.

Новини.LIVE виділив три найпопулярніші породи собак.

Реклама

Читайте також:

Яких собак найчастіше обирають для себе

Лабрадор-ретривер — вічний фаворит

Цей добряк уже понад 30 років утримує перше місце серед найулюбленіших порід у світі. І не дарма, адже лабрадори дуже прив’язані до своєї родини, обожнюють прогулянки, гру і людську увагу. Їхня доброта справжня візитівка. Вони ніколи не проявляють агресії, легко вчаться новому й чудово ладнають із дітьми.

Лабрадор-ретривер. Фото: Freepik



Це собака-компаньйон, що буде поруч у найрізноманітніших життєвих ситуаціях — від ранкової кави до пікніка на природі.

Німецька вівчарка

Німецьку вівчарку часто обирають не лише як охоронця, а й як вірного друга сім’ї. Це дуже розумна порода, яка обожнює бути корисною. Такий пес потребує активного способу життя — йому важливо мати завдання, рух і взаємодію з людьми. До того ж це один із найкращих варіантів для тих, хто хоче виховати слухняного і надійного чотирилапого друга.

Німецька вівчарка. Фото: Freepik

Бігль

Біглі — це вибух енергії та позитиву. Вони завжди щасливі, обожнюють гратись і завжди готові повеселити вас після важкого дня. Це ідеальний варіант для родин із дітьми — вони стануть кращими друзями й непосидючими партнерами в пригодах. Єдина річ, про яку варто пам’ятати, що біглі — ще ті слідопити. Якщо відпустити їх із повідця, можуть втекти, піддавшись запахам і цікавості.

Бігль. Фото: Freepik

Усі ці три породи — не просто модний вибір, а справжні друзі, які дарують щастя, рух і безумовну любов. Якщо ви мрієте про собаку — можливо, саме хтось із них вже чекає на вас у найближчому притулку.

Раніше ми писали про те, яке модне ім'я можна дати своїй дитині в 2025 році.

Також ми повідомляли про найбільш популярні серіали за участю українців.